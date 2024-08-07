仁鶴軒失智轉介？ 溝通不良掀波

台北市立聯合醫院「仁鶴軒」失智症日照中心家屬日前收到院方來信，稱人力缺口無解方，將協助轉介長者至其他日照中心，家屬無所適從、質疑無官方印鑑，要求正式說明。聯醫回應，此為仁鶴軒同仁與家屬內部溝通信件，將深切檢討醫病溝通不良，已調派人力銜接，照護模式不變。

北市聯醫現有2家失智症日照中心，分別為仁愛院區「仁鶴軒」、陽明院區「得憶齋」。仁鶴軒收托15名個案，現有1名醫師、2名護理師與社工員、心理師、營養師、復健師共9人，今年上半年服務1437人次，占床率79.8%。

一名「仁鶴軒」失智症患者家屬指出，近日接獲院方一名心理師在LINE群組代表神經內科主任林怡君發送「台北市立聯合醫院仁愛院區給家屬的一封信」，通知失智長者將被陸續轉出，造成家屬不安，質疑該信沒有官方印鑑，院方沒事先說明與溝通，感覺不受尊重。

林怡君與社區護理長簡旭敏7月26日署名的這封信提及，因基層人力短缺，人力不穩定已成仁鶴軒重大課題，如今又面臨一名專業護理師離職，院方無法立即補足人力缺口，未來幾周會由院方與家屬討論，並轉介至合適的日照中心。

議員耿葳接獲家屬陳情後發現，該封信並非院方正式署名文件，家屬接獲消息後，聯名向院方反映，遲至8月5日仍無人出面回應，耿葳批聯醫管理有嚴重瑕疵，籲衛生局與聯醫應即刻介入與家屬說明。

仁愛院區副院長林志陵澄清，目前已調派人力銜接，仁鶴軒的照護模式不變，院長陳修聖也致電給家屬代表做說明。林也說，護理師離職造成人力不足，正積極處理；醫病溝通不良導致家屬疑慮，會深切檢討。