林口溪飄臭 揚水站汙水溢流惹禍

新北市林口區林口溪近期屢遭投訴，被指排放汙水，還飄散阿摩尼亞臭氣，影響居民生活品質。民代揪出「凶手」居然是水利局的P07揚水站，要求調查原因，並懲處疏失人員。水利局回應，5日晚間抽水機跳脫，值班人員未立即注意，將依契約罰廠商最高10萬元。

林口溪長期在深夜飄臭味，讓南勢、頂福、下福3里居民苦不堪言，因為抓不到排放源頭，只能默默忍受。更有民眾無奈地說，無法再忍受臭味，決定搬家。

市議員李宇翔昨晚接獲陳情到場直播抓凶手，發現竟是水利局在偷排汙水。他要求環保局到場稽查並重罰，水利局調查後須懲處相關人員。

水利局表示，電腦紀錄顯示，5日晚間10時42分，1號抽水機疑似負載過大，造成機組跳脫當機，僅剩1部抽水機運轉，無法將汙水全數輸送至水資中心處理，汙水於抽水井內慢慢升高，深夜11時20分許超出溢流管線高程，溢流至林口溪上游大排，接獲通報後，操作人員立即至現場檢查並重新復歸，6日凌晨零點10分，汙水才不再溢流。

水利局說明，此次是抽水機跳脫，值班人員未掌握電腦訊息及時因應，造成溢流事件，那是屬純有機物生活汙水，不含重金屬及有毒物質，不會傷害農作物及水中生物，代操廠商將依契約開罰10萬元，也會檢討相關人員督導責任，並加強對廠商稽核及管理。