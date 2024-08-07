新北環狀線復原 力拚年底完工

403強震造成新北環狀線鋼箱梁位移等139處設施受損，目前板新至橋和站之間仍不通，市長侯友宜昨到中原站視察首座鋼箱梁頂升復位情形，侯表示，環狀線無法全線行駛，對雙北生活圈影響大，原本評估工期要14個月，明年6月才能完成，經檢討調整，力拚今年12月30日恢復通車。

侯友宜說，這是台灣首次因為地震造成捷運系統位移，檢討報告還沒出爐，將確保捷運系統比以前更堅固，測試完畢才會開放。

捷運局長李政安表示，復原工程沒前例可循，只能從施工中滾動檢討，鋼箱梁維修孔空間只能容納1名工人，工作環境酷熱，施工難度高，未來單跨鋼箱梁復位完成後，待軌道、伸縮縫、隔音牆與電力通訊線路恢復，將立刻進場作業，縮短總工期。

李政安說，此次復原工程總計有9跨鋼箱梁需復位，包括簡支梁6跨、連續梁3跨，現已搭設6跨簡支梁復原工程施工架平台，並把既有設施移除，7月31日完成第1跨鋼箱梁補強焊接作業，展開頂升作業及盤式支承更換作業。後續進行重型施工架搭設及復位作業，以5個月內完成連續梁復原為目標。

新北市長侯友宜昨前往環狀線中原站視察首座鋼箱梁頂升復位情形。記者江婉儀／攝影

民進黨新北市議會黨團總召張維倩表示，實際走上軌道查看，見到電纜線與鋼柱已切斷，與2個月前線路拉扯、扭曲情況不同，此次環狀線修復工程為全台首例，在酷熱環境作業並夜間焊接，工程難度高、時程較長，為加速進度，工程團隊同步進行多項作業，爭取提早半年完成，工期縮短是好事，但務必遵守工程規範，確保工人與市民安全。

市議員邱烽堯指出，從板橋端要往新店，目前無法搭乘新北環狀線，相當不方便，市府必須從此事件得到警惕，捷運三鶯線工法與環狀線大同小異，希望市府要補強結構，別再發生類似狀況。因應環狀線無法全線通車，板橋至中和站之間免費接駁公車持續運作，中和區中原里長向他反映，希望因應供需，適度調整路線並增加班次，避免民眾久候。