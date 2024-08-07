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YouBike騎士 怨車道不連貫

聯合報／ 記者鍾維軒葉德正陳俊智／連線報導
台北市YouBike違規記點制度上路滿月，7月就取締550件違規。記者鍾維軒／攝影
台北市YouBike違規記點制度上路滿月，7月就取締550件違規。記者鍾維軒／攝影

北北桃YouBike記點新制上路滿月，北市單是7月違規就有550件，主要是行駛騎樓或在未提供慢車行駛的人行道騎乘。新北、桃園市府則因人力不足，未主動稽查，各接獲12、3件民眾檢舉，將與警方討論稽查方式，作為記點依據。

北市目前主要於民眾反映人車衝突熱門地點記點，7月已執行518件YouBike違規稽查，民眾檢舉則有32件，記點對象仍以違規行駛騎樓為主。

至於新北、桃園市違規案，都是遭民眾檢舉。新北市交通局綜合規畫科長吳政諺說，違規案件最多的是催趕行人，其次是騎在未滿2公尺人行道，大部分騎士都不清楚如此行為是違規，將強化宣導。

桃園市僅接獲3件民眾檢舉，正根據車號追查使用者，告發違規記點。交通局說，因經費人力有限，暫無法跟進台北設交通稽查員，近期會再找警方研議其他稽查方式，以免無法源稽查產生爭議。

北市議員詹為元表示，許多民眾反映「不知會被記點」或「沒路可騎」，並非故意違規，而是因自行車道設計不完善，導致不小心違規。檢視北市自行車道，以人車共道為主，截至去年共有314.11公里，但共道卻存在許多讓民眾不小心違規的風險。

詹為元舉例，松山路321號公車站牌前，自行車道突然終止，終止處僅有鋸齒狀線條，民眾無所適從，敬業三路公車站牌也有類似狀況，民眾違規只能自認倒楣。

YouBike騎士王先生說，北市自行車道設計不連貫、騎乘環境不佳，只能反覆下車牽行，或禁行的人行道未有任何告示，遭檢舉也會挨罰。行人陳小姐說，騎樓不應騎自行車，但自行車道也應宏觀檢視，不要斷斷續續。

北市交通局表示，自行車道於公車停靠區範圍採中斷設置，主要提醒騎士公車站區為行人與自行車共用，應禮讓行人優先通行，不必下車牽行。而自行車道不連貫，交通局主秘劉嘉祐說，交工處持續盤點2公尺以上、能建置人車共道的人行道。

人行道 自行車

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