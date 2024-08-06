日女星清原果耶宣傳台北市觀光 難忘玉米起司蛋餅

主演電影「青春18x2通往有你的旅程」的日本女星清原果耶擔任台北市觀光推廣大使，今天在東京出席記者會，回想在台灣拍片時品嚐到的美食，她最推薦蛋餅，最愛玉米起司口味，希望日本民眾到台北市觀光時也能嚐看看。

清原果耶一身大紅洋裝，出席台北市政府觀光傳播局舉辦的「台北！心動瞬間」記者會。她與演員許光漢主演「青春18x2通往有你的旅程」在日本及台灣兩地取景。

清原表示，在台灣拍片期間，「我和工作人員一起去了夜市，還玩了打靶遊戲，也吃了臭豆腐，臭豆腐真的很好吃」。她還說，玩打靶遊戲贏得了玩偶，當主持人稱讚她的射擊技術時，她小自豪地說，「不能算是玩得不好」。

談到印象深刻的台灣美食，她表示，味道樸實但又非常美味的蛋餅是她的最愛，大概吃了超過十次，嘗試過各種不同口味，最愛的是玉米起司口味。還有這次在台北市拍攝宣傳片時，在老字號的藥草茶店喝到根據自己體質調配的藥草茶，也讓她留下深刻印象。

對於再次到台灣，以台北市觀光大使的身分拍攝宣傳短片，清原表示，「當我知道有這份工作時，對於能夠再次去台灣拍攝真的很高興。當天，工作人員都很熱情地歡迎我，拍攝過程真的很開心」。

她提到，這次拍片第一次上去台北101大樓的觀景台，「真的是一個很棒的觀光景點，很建議和家人、朋友去旅遊時一起前往」。

清原也表示，台北的魅力在於人民的熱情，「每次去都會感受到好客精神、充滿愛的感覺，讓我感覺受到鼓舞，充滿元氣。」

台北市觀傳局長王秋冬表示，今年第一季，日本旅客到台灣旅遊的人數首度登上第一，台北市又是日本旅客到台灣主要到訪的城市，非常感謝日本旅客的喜愛。台北市有豐富精彩的觀光資源、便利的交通，以及多元的文化、豐富的美食、時髦的街區，以及傳統的街道，造就台北獨特的魅力。

他指出，台北市一年四季有多場大型活動串連，包括年底的跨年晚會，明年初的台北燈節、花季，還有正在進行中的大稻埕夏日節，期待日本遊客到訪台北，感受「心動的瞬間」。

王秋冬表示，台北市政府特別與日本旅遊平台asoview合作優惠專案，從9月2日至12月31日提供優惠的台北景點門票、五星級飯店住宿、知名伴手禮與交通票券等，期待日本旅客能享受經濟又實惠的旅遊。

長榮航空日本支社支社長陳啓偉表示，長榮航空與台北市觀傳局合作，特別提供日本台灣免費機票抽獎，還有飛機模型及各種紀念品，一同推廣台北市觀光。