男子新店山區沒水電獨居15年 社會局送上太陽能

74歲老翁在新店山區過著沒水、沒電、獨居15年，靠種植蔬果及養雞所生雞蛋和山下商家以物易物。社會局社工近日上山訪視贈送1部太陽能發電器，對其生存在刻苦環境中嘖嘖稱奇。

社會局今天發布新聞稿，文山社福中心社工周沭銓表示，於民國110年初報到時，有天接到熱心地方人士通報，山區有獨居長者，過著沒水沒電的生活，而且不願接受救助或安置，心生好奇，專程騎車上山尋找。

周沭銓表示，騎了近半個小時山路，才在山區找到通報人員描述的帆布棚架，經查看，棚架內僅有簡陋床板，1個破舊浴缸用來盛接山泉水，床板旁有1盞煤油燈，簡陋環境宛如電影情節，讓他嘖嘖稱奇，但當天並未發現棚架主人返家。

周沭銓表示，隔天一大早再度上山，終於發現老人用著釣魚網在摘取百香果，並撿拾母雞隨意在區內生的雞蛋。他藉機攀談並希望提供援助，但對方三緘其口，不願溝通。

歷經半年往返溝通，獨居老人才卸下心防談起近來的生活狀況，老人僅以帆布和竹枝搭蓋簡易棲身處，15年來過著沒電及引山泉水使用的生活，種植絲瓜、南瓜、地瓜葉和百香果、香蕉、鳳梨等，自給自足，並養有幾隻雞，每日撿拾雞蛋到山下換取餐食等用品。

周沭銓表示，老翁自稱叫「阿雄」，曾是海軍陸戰隊退役，對於野地戰鬥或求生練就一身本事，後來因家庭因素而離家隱居於山區，於是，周沭銓幫助阿雄申請中低收入戶老人生活津貼。

如今，阿雄不僅每月有新台幣4164元津貼收入，可以補充以物易物外的生活所需，周沭銓還媒合道家人文協會捐贈1部太陽能發電器並送上山，終於讓阿雄享受到久未曾有電風扇等的電氣設備生活。