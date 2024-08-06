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潭底溝抽水機組更新3度流標 新北市議員指居民難忍惡臭

中央社／ 新北6日電

新北市潭底溝抽水站機組更新工程今天3度流標，民眾黨議員陳世軒批評長年惡臭是居民難忍的夢魘，要求儘速解決；水利局表示，16日將再度招標，目前已有廠商有意願投標。

潭底溝位於塔寮坑溪下游處，流經樹林、新莊區，但因地勢低漥因素，使得污水及污泥常沉滯引發惡臭。陳世軒表示，潭底溝長年惡臭已是南新莊地區居民的夢魘，抽水機組更新工程今天3度流標，更象徵市府治水的失能。

水利局長宋德仁向中央社表示，潭底溝的溝底比塔寮坑溪的溪底低，再加上潭底溝的沿岸有許多工廠，使得排水不易流動，進而造成污泥沉積，因此，將設置子溝加速流水的方式進行整治。

他表示，潭底溝抽水站機組更新工程可將子溝流水抽排到塔寮坑溪，進而加速子溝的排流，只要流水加速就能有效改善臭味問題。

水利局表示，抽水站機組更新工程日前已2度流標，經依市場行情適當調增經費重新上網招標，但今天開標仍因未達法定家數流標。目前已有廠商表示有投標意願，將進行再次招標並預計於16日開標。

水利局表示，在抽水站機組更新工程尚未發包前，水利局將先行裝設臨時抽水機組，預計8月進場施工。臨時機組啟動後，將可加快溝水流速、減緩異味。

陳世軒表示，市府設置臨時性抽水機組只能救急，在缺少子母溝的設置下，預估水流速度仍將緩慢，並無法顯著加速水流，效果有限。因此，他呼籲市長侯友宜應儘速解決，不應該放任工程持續流標，讓潭底溝的惡臭問題一拖再拖。

水利局 陳世軒

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