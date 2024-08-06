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成功示警16件火警、24人逃生 南市拚住警器裝設率98%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市力拚住警器裝設率。圖／台南市政府提供
台南市力拚住警器裝設率。圖／台南市政府提供

台南市消防局今天在市政會議針對「住宅防火對策」提出專案報告，說明台南在居家住警器裝設的推動成效。並指出今年除了市府自行編列採購經費，也將努力尋求各界與善心人士的支持，希望將裝設率提升到98%以上。

市長黃偉哲表示，裝設住警器是最便宜也是最為基礎的居家防火對策，請消防局積極推動，特別是針對獨居長者和老舊住宅等弱勢群體加強輔導。他也請地政、戶政、建管等相關單位協助推廣。

消防局指出，今年上半年住警器已成功警示16件火災，幫助24人逃生，而自2019年以來，成功案例已達152件，顯示住警器對民眾生命財產保障的重要性。

根據消防局統計，今年1月至7月間，台南市火警事件較去年同期增加16件。火警類別中，森林田野佔64%、建築物火警佔20%、船隻佔11%、車輛佔5%。火災原因以電氣因素最多，佔36%；爐火佔26%；遺留火種佔11%；其他因素佔27%。

消防局表示，市府目前已針對避難弱勢及高危險處所補助安裝3690顆住警器，未來也會持續深化社區防火宣導，透過市民防災手冊文宣，以及里民大會、大樓區權會等場合宣導，提升社區防火知能。

另對於日漸增加的電動車與充電樁，黃偉哲要求相關局處在推廣的同時，也要注意安全管理，確認設置地點有足夠的消防設施。並請消防局、工務局、交通局等單位加強災害應變機制。

台南市力拚住警器裝設率。圖／台南市政府提供
台南市力拚住警器裝設率。圖／台南市政府提供

台南 成功

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