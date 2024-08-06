汐止金龍里防蚊蟲 全面消毒大街小巷公園綠地

夏天最重視環境衛生問題，汐止區今年第二波的消毒工作展開，在金龍里的部分，里長陳美麗也帶著消毒人員，深入大街小巷，進行全里消毒，包括社區中庭，還有里內的公園都加強噴灑消毒水，維護環境整潔。

汐止區展開大消毒工作，這一站是來到了金龍里，一行人先在活動中心集合，接著工作人員將消毒水稀釋後，背起機器，穿梭在大街小巷，大家兵分多路散開，里長陳美麗也帶他們針對居家外圍、社區中庭、防火巷，噴灑消毒水。民眾說，夏天到了蚊蟲很多，有消毒對環境衛生比較好。

金龍里長陳美麗表示，這是今年第二次消毒，公所清潔隊每年都會安排三次消毒，而金龍裡因為有市場，所以，都一定要安排在禮拜一的下午才可以消毒，消毒後，看起來就比較乾淨，而且比較沒有蚊蟲的困擾，因為，夏天到了，很多民眾一直問說，是不是要趕快消毒，不然，蚊子很多。這一次的重點，就是防火巷、社區中庭，還有公園，以及一些空地跟水溝，都有加強噴灑消毒水。