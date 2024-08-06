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中和天山營區解編逾30年難開發 市府啟動公辦重劃

中央社／ 新北6日電

新北市中和區天山營區自82年由軍事機關用地解編為住宅區，但都計審議附帶條件採市地重劃方式開發，只是民間自辦重劃逾30年仍破局，市府啟動公辦重劃，明天將辦說明會。

新北城鄉局今天新聞稿表示，為兼顧都市發展之需要，並維護土地所有人權益，希望將位於中和區捷運環狀線秀朗橋站西側的天山營區附近的軍事機關用地，早在82年就進行解編為住宅區，還地於民。

城鄉局表示，當時都市計畫審議程序附帶條件就是採市地重劃方式開發，早期是由民眾自辦重劃開發，但礙於整合不易，已逾期內政部都委會訂定的開發期限，因此新北市政府主動擬定「中和都市計畫（天山營區及周邊地區）細部計畫書」，辦理公辦重劃。

城鄉局表示，全區共5.4公頃，其中私有地面積約為3.7323 公頃，重劃後配地，扣除海巡署等機關用地、道路用地外，將劃設住宅區面積 2.0678 公頃，2.3公頃將興闢為公園、綠地供民眾使用，還將規劃0.43公頃的社福設施用地，可供興建社宅使用。

城鄉局表示，這件公辦重劃案已於7月19日起辦理公開展覽30日，並訂於8月7日下午2時30分於中和區公所6樓大禮堂舉辦說明會，公展結束後將依程序送新北市都委會、內政部都委會審議。

中和 捷運環狀線

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