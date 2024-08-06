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汐止同興路施工鄰損 民怨樑裂牆壁剝落危險

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止社后地區的同興路延伸康寧街工程，住宅牆壁裂縫越來大，樑柱鋼筋粿露，牆壁也有爆開空心的現象，住戶們希望能夠拿出解決方案。 圖／觀天下有線電視提供
汐止社后地區的同興路延伸康寧街工程，住宅牆壁裂縫越來大，樑柱鋼筋粿露，牆壁也有爆開空心的現象，住戶們希望能夠拿出解決方案。 圖／觀天下有線電視提供

汐止社后地區的同興路延伸康寧街工程，從民國109年施工到現在已經4年，只是開挖施工後，產生了鄰損事件，民眾抱怨之前反應了都沒下文，現在牆壁裂縫越來大，樑柱鋼筋粿露，牆壁也有爆開空心的現象，讓住戶真的很擔心，對於再次召開的協調會，住戶們也希望能夠真的拿出解決方案。

工程做了4年，緊鄰的住戶們就忍受噪音這麼多年，他們說，有時連續噪音大到就像轟炸機一樣，真的受不了，而上次開完會後就不了了之，雖然，有人來看過，但是只說沒有即時性的危險，可是不止樓梯有很大的裂縫，而且有些地方都已經爆開了，一樓大門上方的樑也有很大的裂縫，而且其中有主樑，旁邊的牆壁也爆開都已經是空的了，怎麼會沒有即時性的危險，說安全沒有疑慮，沒辦法接受。

中興里長蔡振國指出，緊鄰工地的原興路74、76、78巷的住戶都有出現鄰損的狀況，樓梯大門上頭裂縫很大，鋼筋都已經崩開，水泥塊都快掉下來，但是，從開工到現在這麼久了，都沒來修補，還有牆壁都爆開變成中空，還有樓梯也是從一樓裂到五樓，真的很擔心安全問題，希望相關單位能夠幫忙解決。

新北市議員張錦豪表示，工程預計明年底會完工，但是，施工過程中會往下鑽，敲敲打打聲音之外，還有民眾陳情鄰損的狀況，房子龜裂、或是門沒有辦法關，或是縫隙越來越大，一直很擔心結構的安全，那在今年的3月有召開一個協調會，因為還是有民眾在陳情，所以，再次召開公聽會的模式，請市府新工處跟捷運局、還有施工廠商出席，現場土木技師解釋，目前去看完之後安全的疑慮已經排除，目前土木技師告訴大家說住的部分沒有問題，但是很多民眾一直在期待，敲敲打打的聲音，未來不要再有了，因為很多很繁雜的噪音都發生在很早或是很晚的時間，已經要求，如果再有這種狀況會，自己會第一個到現場了解處理。

張錦豪指出，另外，也成立一個鄰損的群組，要求相關單位一起串連起來，這是鄰損的住戶們串聯起來，要求相關單位一起負責任，不管是維修或是後續的賠償，都會集結大家的訴求，一起請相關單位做進一步的措施及處理。期待說就是同興路這一側能夠盡快把它完成，因為接下來要做康寧街那一側，期待整個工程盡速完成以外，同時注意安全也不要再出現鄰居抱怨房子受損及噪音問題。

住戶 噪音

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