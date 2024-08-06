瑞芳爪峰社區共餐加菜 爸爸們切蛋糕慶父親節

在父親節前夕，瑞芳區爪峰社區今(6)日舉行銀髮共餐活動，也加菜慶祝，另外準備大蛋糕，和在場的爸爸們一起歡慶父親節，爪峰社區對於爸爸們平時勞苦功高的付出也給予感謝，瑞芳區長楊勝閔也到場和長者一起提前共度父親節，現場歡笑聲不斷。

瑞芳區爪峰社區共餐在社區理事長和里長及眾多志工伙伴的努力下，共餐穩定發展，每次共餐日大家齊聚都很熱鬧，適逢父親節前夕，共餐不僅有加菜更豐富，還有準備大蛋糕和在場的長者一起享用。

爪峰里里長簡明慧說，今年爪峰里推薦的模範父親周金榜，熱心公益，對於社區事務相當熱衷，是社區得力的好伙伴，今天也有到場一起參加共餐，也感謝瑞芳區公所及各界都來共襄盛舉，讓今天的共餐暨慶祝父親節顯得特別熱鬧。

爪峰社區發展協會理事長張信義表示，爪峰里周金榜先生擔任鄰長對里內事務熱心幫忙，也積極參與培訓成為正式環保志工，對公益事務奉獻心力，獲得模範父親實至名歸。

瑞芳區長楊勝閔表示，每位父親在家庭都扮演著重要的角色，辛苦打拼撐起家庭的一片天，父親節即將到來，爪峰社區也為歡慶父親節，加菜又準備蛋糕，在此也提前祝福所有爸爸們父親節快樂。