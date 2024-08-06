歡慶父親節 淡水油車里共餐揪爸爸切大蛋糕

大家一起圍繞著蛋糕，氣氛相當溫馨，今(6)日淡水油車活動中心非常熱鬧，每個星期二也是淡水油車里共餐活動，淡水油車里長唐儷樺特別在共餐活動上，為里內的長者父親來慶祝這個特別的節日，並且準備了一個蛋糕，不僅是要開心吃共餐，也要運動保持健康，開心樂活。

油車里長唐儷樺表示，其實每個星期二，就是油車里的共餐活動，而再來就是屬於父親的日子，為此市議員也到場一起與長者們共同渡過父親節。

此外除了里長所準備大蛋糕之外，還有許多的小蛋糕要透過市議員陳偉杰及鄭宇恩，送給現場每一個人之來為在場的爸爸們歡慶節日。

在這一場活動當中，參與的長者就說，很開心在油車里內有這麼熱鬧的共餐活動，里長唐儷樺就是希望在這個特別的節日，能夠讓辛苦的爸爸們，放輕鬆來參與活動，而且要玩的開心，里長唐儷樺看到長者臉上的笑容，也要將手中的蛋糕送到他們手上，更希望這場共餐活動，不僅是要照顧所有的長者，更要幫爸爸們過一個難忘的回憶。