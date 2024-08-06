快訊

巴菲特也入列！全球股災重創9科技富豪身價 受傷最深的是他

賀錦麗競選搭檔出爐！傳聞人選「二選一」 CNN：明尼蘇達州州長華茲出線

直行與左轉車易撞 汐止大同、忠孝路口號誌調整

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路三段與忠孝東路口，發生多起嚴重對撞的車禍意外，新北市議員白珮茹要求調整紅綠燈秒數改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路三段與忠孝東路口，發生多起嚴重對撞的車禍意外，新北市議員白珮茹要求調整紅綠燈秒數改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路三段與忠孝東路口，因為，綠燈亮，大同路上的直行車與對向左轉進忠孝東路的車子都可以走，在沒有號誌明顯區隔的情況下，就發生多起嚴重對撞的車禍意外，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求調整紅綠燈秒數改善。

長安里長楊清風說，大同路三段是主要的交通要道，但是銜接到忠孝東路左轉方向的話，因為秒差的問題，常常發生車禍，所以，請議員白珮茹協助改善，希望號誌秒差能不能拉6到8秒，讓直線的車子過了之後，有大概一些緩衝的時間，讓左轉的車輛能夠安全的通行，因為，沒有秒差，直線跟跟左轉常常會發生碰撞，附近的民眾一直在反應，希望會勘調整後，讓行車動線更順暢也更安全。

新北市議員白珮茹表示，路口常常發生車禍，所以請市府交通局一起討論，也決定會把左轉號誌的時間、跟直行號誌時間，有一個遲閉，讓用路人確實的了解自己的路權，避免產生錯覺，造成嚴重的事故，因為根據警察局給的資料，這邊路口的肇事路段，有非常嚴重的對撞，主要是因為用路人不曉得說這個燈號裡面，不是只有直走的車子可以走，所以，需要透過號誌的改善，燈號的調整，讓路口的用路人可以更安全。所以，會把遲閉跟左轉燈號的秒數先調整，會試行一段時間，看狀況再做研究調整。

白珮茹 議員

延伸閱讀

防止機車亂闖 汐止新長安橋下步道科技執法

爭取第一時間逃生 汐止婦宣姊妹宣導裝住警器

蛇跑進家裡民眾心驚 汐止高速公路邊坡要除草

車子經過傳巨響擾民 汐止吉祥街老舊溝蓋要改善

相關新聞

直行與左轉車易撞 汐止大同、忠孝路口號誌調整

汐止區大同路三段與忠孝東路口，因為，綠燈亮，大同路上的直行車與對向左轉進忠孝東路的車子都可以走，在沒有號誌明顯區隔的情況下，就發生多起嚴重對撞的車禍意外，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求調整紅綠燈秒數改善。

歡慶父親節 淡水油車里共餐揪爸爸切大蛋糕

大家一起圍繞著蛋糕，氣氛相當溫馨，今(6)日淡水油車活動中心非常熱鬧，每個星期二也是淡水油車里共餐活動，淡水油車里長唐儷樺特別在共餐活動上，為里內的長者父親來慶祝這個特別的節日，並且準備了一個蛋糕，不僅是要開心吃共餐，也要運動保持健康，開心樂活。

瑞芳爪峰社區共餐加菜 爸爸們切蛋糕慶父親節

在父親節前夕，瑞芳區爪峰社區今(6)日舉行銀髮共餐活動，也加菜慶祝，另外準備大蛋糕，和在場的爸爸們一起歡慶父親節，爪峰社區對於爸爸們平時勞苦功高的付出也給予感謝，瑞芳區長楊勝閔也到場和長者一起提前共度父親節，現場歡笑聲不斷。

汐止同興路施工鄰損 民怨樑裂牆壁剝落危險

汐止社后地區的同興路延伸康寧街工程，從民國109年施工到現在已經4年，只是開挖施工後，產生了鄰損事件，民眾抱怨之前反應了都沒下文，現在牆壁裂縫越來大，樑柱鋼筋粿露，牆壁也有爆開空心的現象，讓住戶真的很擔心，對於再次召開的協調會，住戶們也希望能夠真的拿出解決方案。

汐止金龍里防蚊蟲 全面消毒大街小巷公園綠地

夏天最重視環境衛生問題，汐止區今年第二波的消毒工作展開，在金龍里的部分，里長陳美麗也帶著消毒人員，深入大街小巷，進行全里消毒，包括社區中庭，還有里內的公園都加強噴灑消毒水，維護環境整潔。

台水已研擬水費漲價 北水處：大台北用水近期無調漲規畫

經濟部長郭智輝昨天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」前天受訪說，台灣水價已20多年沒有調整，「就像薪水20幾年沒有調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。