直行與左轉車易撞 汐止大同、忠孝路口號誌調整

汐止區大同路三段與忠孝東路口，因為，綠燈亮，大同路上的直行車與對向左轉進忠孝東路的車子都可以走，在沒有號誌明顯區隔的情況下，就發生多起嚴重對撞的車禍意外，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求調整紅綠燈秒數改善。

長安里長楊清風說，大同路三段是主要的交通要道，但是銜接到忠孝東路左轉方向的話，因為秒差的問題，常常發生車禍，所以，請議員白珮茹協助改善，希望號誌秒差能不能拉6到8秒，讓直線的車子過了之後，有大概一些緩衝的時間，讓左轉的車輛能夠安全的通行，因為，沒有秒差，直線跟跟左轉常常會發生碰撞，附近的民眾一直在反應，希望會勘調整後，讓行車動線更順暢也更安全。

新北市議員白珮茹表示，路口常常發生車禍，所以請市府交通局一起討論，也決定會把左轉號誌的時間、跟直行號誌時間，有一個遲閉，讓用路人確實的了解自己的路權，避免產生錯覺，造成嚴重的事故，因為根據警察局給的資料，這邊路口的肇事路段，有非常嚴重的對撞，主要是因為用路人不曉得說這個燈號裡面，不是只有直走的車子可以走，所以，需要透過號誌的改善，燈號的調整，讓路口的用路人可以更安全。所以，會把遲閉跟左轉燈號的秒數先調整，會試行一段時間，看狀況再做研究調整。