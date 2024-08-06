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台水已研擬水費漲價 北水處：大台北用水近期無調漲規畫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
供應大台北地區600萬用戶用水的北水處今天表示，近期無規畫調漲。本報資料照片
供應大台北地區600萬用戶用水的北水處今天表示，近期無規畫調漲。本報資料照片

經濟部長郭智輝昨天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」前天受訪說，台灣水價已20多年沒有調整，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，再度引發民眾關注，是否水費調漲議題？供應大台北地區600萬用戶用水的北水處今天表示，近期無規畫調漲。

北水處表示，北水處最近一次調整水價是在2016年，當時調整的方式一是照顧民生基本用水，每月用水量20度以下的用戶，單價不調整；二是擴大差額費率，用水級距愈高的單價，調漲幅度愈大，期能達到用愈多付愈多、抑制浪費的效果。

北水處2016年3月1日實施水價調整，以照顧民眾生活基本需求、落實使用者付費及合理反映成本為原則，一般家庭用戶每月用水在20度以下的不調整，維持每度5元，此部分用戶數約62%，而超過這個度數就逐步調漲級距，最高超過1000度的大用水戶，從原先的級距每度7.6元調漲至20元、將近3倍，擴大用水差別費率，用愈多付愈多，符合使用者付費原則。

至於北水處的供水範圍，包括台北市全部、新北市新店、永和、中和部分、三重部分及汐止區7個里（橫科、宜興、忠山、北山、東勢、環河、福山）等。

調漲

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