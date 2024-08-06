新莊潭底溝抽水站工程3度流標 議員批民眾持續忍惡臭

位於新北新莊的潭底溝會發出臭味，為改善狀況，新北市水利局推動潭底溝抽水站機組更新工程，但已經3度流標，議員批評，工程頻繁流標，不但延誤工程進度，民眾也要持續忍受惡臭。水利局表示，已有廠商有投標意願，將於8月16日再次開標，將裝設臨時抽水機組，加快潭底溝流速減緩異味。

潭底溝長年飄散臭味，附近還鄰近學區，許多學童要忍耐惡臭上課，在地民眾也曾抱怨，每到周末潭底溝會因為汙水問題，變成五顏六色卻沒改善。

新北市議員翁震州指出，工程頻繁流標，不僅延誤工程進度，也增加了未來不確定性，根據水利局規畫，潭底溝更新工程需要785天，超過2年，經費3億6690元，以目前的前瞻計畫安排來看，這項工程的預算僅到明年8月，如果無法在限定時間內完成工程，將失去國土署的補助經費。

翁震州表示，上個會期總質詢也問過市長侯友宜，侯友宜強調潭底溝地區的環境改善勢在必行，如今卻又再次流標，若這一問題得不到妥善解決，潭底溝抽水站恐將重蹈塔三抽水站流標多達8次的後塵。

市議員陳世軒表示，抽水機組一再流標，一期工程已經延宕，如今二期也要推遲，依照水利局說法，臨時抽水站將在9月完工，將暫時緩解潭底溝水流無法流通的惡臭問題。但臨時性機組只能救急，且少了子母溝的設置，水流速度仍將緩慢，無法顯著加速水流，效果有限。

陳世軒說，如果到時招標仍無解，將親自向市長就教找出解方。目前水利局使用前瞻特別預算的計畫中，有高達18件執行率未達八成，是新北市府內的末段班，顯示相關管考作業明顯出問題，多項工程進度落後、效率不彰。

水利局表示，本工程前已依市場行情適當調增經費，重新上網招標，本次開標是因未達法定家數開標流標。目前已有廠商表示有投標意願，預計於8月16日開標。在抽水站機組更新工程尚未發包前，為加快流速、減緩異味，將先行裝設臨時抽水機組，預計8月進場施工。