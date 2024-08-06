暗黑濃煙中迅速找到受困者 中和福和宮捐器材強化救援

為提升消防人員救援能力及工作效率，保障市民生命及財產安全，財團法人中和福和宮今天上午捐贈新北市消防局第七大隊1台火場熱顯像儀、1台空氣灌充機、10個水帶護橋和28個輪檔，將可顯著提高消防隊在救援過程中的效率和安全性。新北市消防局專門委員尚少華也致贈感謝狀，感謝中和福和宮熱心公益舉動。

新北市消防局表示，此次捐贈的器材將顯著提高消防人員救援效率和安全性。火場熱顯像儀能夠在煙霧或黑暗的火場環境中清晰顯示熱源，幫助消防人員迅速找到被困者和火源。而空氣灌充機則將確保消防人員在火場作業時有足夠的空氣供應。水帶護橋則能夠有效防止水帶在車輛通行時被壓損，提升救援過程中的安全性與便利性。輪檔則用于固定消防車輛，防止在救援過程中車輛的移動造成危險。