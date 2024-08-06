父親責任重大 新北黨團：應提供身心調適假

父親節將至，新北市國民黨議會黨團今天表示，中央與地方對婦女、親子福利政策相對完善，卻忽略家庭內男性，認為應比照女性生理假評估新增男性心理假，以及中年男子可能會面臨二度就業和職場升級的困擾，新北可開創壯世代二度就業訓練班，培養父親的第二專長，並為男性設置專責心理諮商專線，讓家中男性也能向專業社工及心理諮商師傾訴，排解內心壓力。

國民黨團書記長陳偉杰表示，女性生理期會產生身體不適情況，但其實男性工作壓力也大，周末若沒加班也把時間都花在配偶和子女身上，極少有時間和自己對話及相處，培養個人的興趣或沉澱心靈，許多研究調查都顯示中年男性壓力過大，加上社會期待高 ，男性習慣沉默忍受而不易自覺。他認為，中央應研議是否讓男性每月有身心調適假，轉換生活節奏的同時也避免內心累積過多壓力。

副書記長江怡臻指出，新北市針對婦女二度就業的配套措施相當完善，如何讓壯世代男性也能在中年培養出第二專長、建立信心重回職場，是新北市政府需思考的議題。

新北市可針對二度就業男性開立廚藝、園藝、語言等專業項目技職班。職場升級與開創事業第二春從不嫌晚，尤其男性通常在家庭中負責養家的重擔，若退休一夕之間喪失生活重心，容易徒增家庭爭端。市府亦可評估由有相關背景經驗的退休人士前來授課，讓壯世代發展成為一個正循環。

副書記長呂家愷則表示，男性本就較不輕易與人分享內心壓力，據世界衛生組織2018年的調查報告，高收入國家男性的自殺人數是女性的3倍，自殺頻率也是女性的3.56倍。觀察家中長輩，男性多數是較嚴肅的角色，與家庭關係常會有話說不出甚至是疏離的情況發生，這時候可能會導致酗酒等不健康因素產生。新北市可比照其他縣市設置男性諮商專線，排解多數男性不論是在家中或是職場遭遇的困難。

黨團認為，男性的壓力從不小於女性，應適時對男性伸出援手關懷，在家庭中父親的角色偉大而穩重，但其實內心都住著一位意氣風發的少年，提供情緒價值並維護父親的尊嚴是身為家人的責任，祝福全國父親都能健康幸福快樂。