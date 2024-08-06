快訊

半個台灣下雨了！ 雨區擴大「12縣市豪大雨特報」 恐下到晚上

白開水也有保存期限！營養師曝「4種水不要喝」：細菌、毒素全入口

奧運拳擊／國際拳總干擾林郁婷 中華奧會發警告函

父親責任重大 新北黨團：應提供身心調適假

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
父親節將至，新北市鶯歌區公所日前表揚23位模範父親。國民黨議會黨團今天表示，父親通常壓力大，應提供身心調適假。本報資料照
父親節將至，新北市鶯歌區公所日前表揚23位模範父親。國民黨議會黨團今天表示，父親通常壓力大，應提供身心調適假。本報資料照

父親節將至，新北市國民黨議會黨團今天表示，中央與地方對婦女、親子福利政策相對完善，卻忽略家庭內男性，認為應比照女性生理假評估新增男性心理假，以及中年男子可能會面臨二度就業和職場升級的困擾，新北可開創壯世代二度就業訓練班，培養父親的第二專長，並為男性設置專責心理諮商專線，讓家中男性也能向專業社工及心理諮商師傾訴，排解內心壓力

國民黨團書記長陳偉杰表示，女性生理期會產生身體不適情況，但其實男性工作壓力也大，周末若沒加班也把時間都花在配偶和子女身上，極少有時間和自己對話及相處，培養個人的興趣或沉澱心靈，許多研究調查都顯示中年男性壓力過大，加上社會期待高 ，男性習慣沉默忍受而不易自覺。他認為，中央應研議是否讓男性每月有身心調適假，轉換生活節奏的同時也避免內心累積過多壓力。

副書記長江怡臻指出，新北市針對婦女二度就業的配套措施相當完善，如何讓壯世代男性也能在中年培養出第二專長、建立信心重回職場，是新北市政府需思考的議題。

新北市可針對二度就業男性開立廚藝、園藝、語言等專業項目技職班。職場升級與開創事業第二春從不嫌晚，尤其男性通常在家庭中負責養家的重擔，若退休一夕之間喪失生活重心，容易徒增家庭爭端。市府亦可評估由有相關背景經驗的退休人士前來授課，讓壯世代發展成為一個正循環。

副書記長呂家愷則表示，男性本就較不輕易與人分享內心壓力，據世界衛生組織2018年的調查報告，高收入國家男性的自殺人數是女性的3倍，自殺頻率也是女性的3.56倍。觀察家中長輩，男性多數是較嚴肅的角色，與家庭關係常會有話說不出甚至是疏離的情況發生，這時候可能會導致酗酒等不健康因素產生。新北市可比照其他縣市設置男性諮商專線，排解多數男性不論是在家中或是職場遭遇的困難。

黨團認為，男性的壓力從不小於女性，應適時對男性伸出援手關懷，在家庭中父親的角色偉大而穩重，但其實內心都住著一位意氣風發的少年，提供情緒價值並維護父親的尊嚴是身為家人的責任，祝福全國父親都能健康幸福快樂。

國民黨 壓力

延伸閱讀

三芝佛朗明哥陸橋換新妝 海光一色視覺盛宴

淡海國小歡樂疊杯夏令營 融入英語學習國際化

民眾盼青春山海線YouBike站點能增加 新北：以市區短程接駁為主

東山高中爆超收！家長淚曝孩子聞訊仍繼續寫暑假作業 批校方不知誠信

相關新聞

新莊潭底溝抽水站工程3度流標 議員批民眾持續忍惡臭

位於新北新莊的潭底溝會發出臭味，為改善狀況，新北市水利局推動潭底溝抽水站機組更新工程，但已經3度流標，議員批評，工程頻繁...

父親責任重大 新北黨團：應提供身心調適假

父親節將至，新北市國民黨議會黨團今天表示，中央與地方對婦女、親子福利政策相對完善，卻忽略家庭內男性，認為應比照女性生理假...

YouBike違規記點7月取締550件 騎士怨自行車道不連貫

YouBike記點制度上路已滿月，台北市交通局統計，7月執行逾500件違規稽查，主要是行駛騎樓或在未提供慢車行駛的人行道...

有望提前通車！侯友宜：環狀線復原工程力拚今年底完工

403大地震造成新北捷運環狀線鋼箱梁位移等139處設施受損，新北市長侯友宜今前往環狀線中原站視察首座鋼箱梁頂昇復位情形，...

蜂群愛躲校園築巢 北市每年通報30件議員籲加強巡檢

台北市南港高工上月有民眾在校園內運動，結果誤入虎頭蜂巢警戒區，共有7人被螫傷送醫。議員也發現，近年來動保處接獲摘除蜂窩案...

檢舉成案降低新北交通違規大減21萬件 學者籲緊盯執法破口

新北市交通警察隊今天在新北道安會報告執法小組成果，其中6大加強稽查取締項目，今年1到7月15日日舉發23萬7686件，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。