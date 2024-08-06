YouBike違規記點7月取締550件 騎士怨自行車道不連貫

YouBike記點制度上路已滿月，台北市交通局統計，7月執行逾500件違規稽查，主要是行駛騎樓或在未提供慢車行駛的人行道騎乘。議員指出，大部分民眾並非故意違規，而是自行車道設計不完善；北市交通局回應，短期內自行車無法騎乘人行道，應在馬路上靠邊行駛，長期則會持續盤點能加寬或設置人車分道的路段，讓自行車騎乘環境更舒服，減少人車衝突。

交通局統計7月份YouBike違規記點，已執行518件違規稽查案件、民眾檢舉有32件，目前主要於民眾反映人車衝突熱門地點進行記點，違規記點對象仍以違規行駛騎樓為主，交通局指出，經宣傳大部分民眾行經騎樓已會下車牽行。

北市議員詹為元表示，許多民眾反映怨「不知道會被記點」或「沒路可以騎」，民眾並非故意違規，而是因自行車道設計不完善導致民眾不小心違規。檢視台北市自行車道，以人車共道為主，截至2023年共有314.11公里，但共道卻存在著許多讓民眾不小心違規的風險。

詹為元舉例，松山路321號公車站牌前，自行車道突然終止且並未設立牌面，僅在終止處蓋上鋸齒狀線條，面對這樣的自行車道民眾根本無所適從，若是民眾直接騎乘就是違規。敬業三路的公車站牌也遇到類似狀況，自行車道中間突然中斷卻未有標示，民眾違規只能自認倒楣。

YouBike騎士王先生說，台北市自行車道設計並不連貫、騎乘環境不佳，如遇不連續的車道，騎士只能反覆下車牽行，失去騎自行車意義，或是進行自行車的人行道未有任何告示，若被民眾檢舉也會挨罰。行人陳小姐說，騎樓內確實不應騎乘自行車，只能下車牽行，避免發生事故，不過自行車道也應該要宏觀檢視，不要斷斷續續的，騎士會無所適從。

北市交通局回應，為打造YouBike騎乘文化、落實行人優先並提高YouBike騎乘安全，7月起違規記點項目比照「道路交通管理處罰條例」態樣，如遭記3點將停權14天，7點停權1年。議員舉例松山路321號前及敬業三路公車站區前，自行車道於公車停靠區範圍採中斷設置，主要提醒自行車騎士公車站區為行人與自行車共用，自行車應禮讓行人優先通行，不必下車牽行。

至於自行車道不連貫，交通局主秘劉嘉祐說，目前交工處持續盤點2公尺以上、能建置人車共道的人行道，3公尺以上也可做人車分道，若遇上不能騎乘自行車的人行道，可以回到馬路上靠邊騎乘，在法規上不會有問題。

劉嘉祐坦言，短期內要立刻改善自行車道的硬體環境會有困難，但長期來看，局內都有盤點路段檢討，比方說加寬人行道，讓自行車有較好的騎乘空間與環境，減少人車衝突。他舉例，忠孝東路三段（建國-復興）正在加寬人行道，讓行人更安全，自行車騎乘會比較舒服。