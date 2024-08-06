有望提前通車！侯友宜：環狀線復原工程力拚今年底完工

403大地震造成新北捷運環狀線鋼箱梁位移等139處設施受損，新北市長侯友宜今前往環狀線中原站視察首座鋼箱梁頂昇復位情形，侯友宜表示，地震後環狀線復原工作如火如荼展開，至今已4個月，這對雙北生活圈影響非常嚴重，市府每天緊盯進度，原本經專家技師們評估，要14個月，明年6月才能通車，事後再三檢討，預計可在今年12月30日恢復通車。

侯友宜說，這是台灣第一次因為地震造成捷運系統位移，檢討報告還沒出來，還是會繼續推進工程，讓環狀線復駛，以安全無虞為優先，確保捷運系統比以前更堅固，測試完畢才會開放，也與市民抱歉帶來困擾，會持續用接駁車，確保交通順暢。

新北捷運局長李政安表示，此次復原工程總計有九跨鋼箱梁需復位，包括簡支梁六跨、連續梁三跨，目前已完成六跨簡支梁復原工程施工架平台搭設，並把既有設施移除，於7月31日完成第一跨鋼箱梁補強焊接作業，並展開頂升作業及盤式支承更換作業。

提及工程難度，李政安表示，鋼箱梁、帽梁為頂升及焊接鈑片多達284片，由於維修孔空間只能容納1名工人進入，工作環境酷熱又狹窄，又有午後雷雨觸電、颱風影響等，施工難度相當高，施工工率難以提升。

為縮短施工時間，李政安表示，簡支梁六跨復原作業、連續梁三跨復原作業，都各增加1個工作區塊，共3個區塊同時推動，採多組工班及精進減少焊接鈑片數量等措施，目前已展開第二跨鋼箱梁焊接補強、第三、四跨鋼箱梁施作焊道剷除及鈑片固定作業。

另外、捷運局也要求施工團隊於連續梁三跨復原作業，再增加工作範圍，提前進場交維施作人行道削減，後續進行重型施工架搭設及復位作業，以5個月內完成連續梁復原工作為目標。