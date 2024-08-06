蜂群愛躲校園築巢 北市每年通報30件議員籲加強巡檢
台北市南港高工上月有民眾在校園內運動，結果誤入虎頭蜂巢警戒區，共有7人被螫傷送醫。議員也發現，近年來動保處接獲摘除蜂窩案件逐年增加，光是去年就有6000件，若蜂群在校園中築巢，學生在相關知識不夠成熟狀況下緊張擊打導致被攻擊，呼籲教育局加強宣導並要求各校加強巡檢。教育局表示，校內都會落實相關機制，也會發函請校方開學前加強巡檢，避免類似事件再發生。
近年來北市多數公園生態復育情況良好，蜂類等昆蟲紛紛回流，不過卻也出現蜜蜂會在校園、民宅內築巢，更讓接獲摘除蜂窩案件逐年上升，光是去年就接獲6000多起蜂窩移除案件。動保處也說，蜂類最常在低樹枝、屋簷外、陽台、冷氣下方築巢。3至6月是蜂群築巢初期，提早發現，可根除小巢。9至10月是虎頭蜂的成熟期，也是築巢高峰，須小心迴避，不宜摘除。
議員曾獻瑩表示，校園中樹木很多成為蜂群築巢合適地點，但學生若發現蜂巢，可能因緊張擊打，遭蜂群攻擊，安全上恐有隱患，下個月將開學，各級學校應在開學前，檢查校園是否有蜂巢存留，確保師生安全，也呼籲教育局提醒各校加強相關教育，避免蜂蜇孩童事件發生。
教育局也說，每年平均接獲30件通報蜂群活動，學校針對校園環境有定期巡檢，若學校發現有類似狀況時，會由學校撥打1999，協請動保處處理，確保師生安全，在每學期開學前均會函請各校重申落實校園安全防護機制，也會於開學前，通函提醒北市各校，加強巡檢若有發現有蜂群群聚，應立即通報並去除蜂巢，預防類似事件再度發生。
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