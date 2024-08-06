侯友宜：環狀線修復工期提前半年 拚年底復駛

因0403花蓮地震受損的新北捷運環狀線原定要14個月修復，新北捷運局與施工廠商原規劃1個工作面增加為3個，加速進度，市長侯友宜今天說，希望工期提前半年，最快年底復駛。

侯友宜今天至環狀線中原站視察首座鋼箱梁頂昇復位情形，他在媒體聯訪時說，這是全台首次有捷運因天災造成位移，希望最快年底、12月31日環狀線復駛，但仍要以安全無虞且測試完畢才會通車，會全力以赴。

新北市政府捷運工程局長李政安簡報表示，捷運環狀線因4月3日強震造成橋梁位移、盤式支承損壞、軌道基鈑破裂、伸縮縫損壞、隔音牆變形等共139處設施受損，已於4月21日完成緊急加固作業，並委託第3方公正鑑定審查單位於4月19日專家學者開始審查鑑定。

李政安說，這次共有9跨鋼箱梁需復位，包括簡支梁6跨、連續梁3跨，原本打算逐跨完成簡支梁後再復位連續梁，評估需14個月。

不過由於第1跨簡支梁補強焊接共36天才完成，比原規劃11天還久，為縮短時程，捷運局經施工團隊檢討，決定再增加2組工作面、總共3個工作面推動，輔以增加復原及趕工費用等激勵措施，希望提前完工。

李政安表示，鋼箱梁及帽梁為頂昇及結構焊接補強，需加勁鈑，但維修孔空間只能容納1名工人進入，且酷熱環境、午後雷雨觸電及颱風等因素，施工難度高，目前採多組工班及精進減少焊接鈑片數量等措施加速施作。

李政安說，第1跨簡支梁已展開頂昇作業及盤式支承更換作業，在單跨鋼箱梁復位完成後，軌道、伸縮縫、隔音牆、電力通訊線路恢復工作將立刻同步進場作業，最後再進行全路段機電系統整合測試及電聯車試運轉，於一切安全無虞下力拚年底全線復駛營運。

侯友宜表示，在檢討報告出來前會持續推進工程，原本經專家與技師評估工期要14個月，即明年6月完工，目前施作第1個鋼箱梁已到頂昇階段，預估8月13日能復原鋼箱梁結構，經再三檢討工序、作法及增加工面，希望能提早半年完工。

民進黨新北市中和區議員張維倩說，今天走上軌道看，電纜線與鋼柱已經切斷，與2個月前線路拉扯、扭曲情況有很大對比，期許年底在安全無虞下通車；此外，中原站附近住宅社區反映增開的公車沒有行經捷運站點，希望交通局可以審視、檢討路線，以更符合民眾需求。