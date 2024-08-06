檢舉成案降低新北交通違規大減21萬件 學者籲緊盯執法破口

新北市交通警察隊今天在新北道安會報告執法小組成果，其中6大加強稽查取締項目，今年1到7月15日日舉發23萬7686件，較去年同期大減21萬9772件，又以路口10尺內違停減幅83.9％最多，交大大隊長林泰裕表示，主因在去年12月起交通部要求加嚴審查檢舉案，另今年6月30日起減少8項微罪不舉項目，才導致成案數下降。與會專家學者指出，取締減少，是否會成為相關執法破口，呼籲市府要持續關注。

新北交通大隊指出，新北市長期針對闖紅燈、超速、酒駕、危險駕駛、未停讓行人及路口10公尺內違停等項目加強稽查取締。

今年1月到7月15日的統計數字中，這6大違規項目，總數有23萬7686件，對比去年的同期45萬7458件大幅度減少21萬餘件，減幅達48％；又以路口10尺內違停從去年16萬8450件，今年只剩2萬7313件，減幅高達83.9％最高。

交大隊長林泰裕指出，可從幾個面向討論，除了民眾守法程度有提升，還有廣設科技執法達到遏阻作用，最主要原因就是民眾檢舉案成案大幅度減少所致。

林泰裕表示，去年12月交通部要求針對檢舉案件加嚴審查，受理案件數量還是有，但很多因為不符合違規構成要件，最後退件，才會導致今年數字與去年有明顯差異。

林泰裕說，隨著新制道路交通管理處罰條例今年6月底上路，8項微罪不開放民眾檢舉，他們分析，其中在交岔路口10公尺、公共汽車招呼站10公尺、消防車出入口5公尺內「違規臨停」與「違規停車」兩項去年一整年就達50萬件，未來數字會再降低。

不過林泰裕也說，不過民眾檢舉也有轉向趨勢，從靜態檢舉，改為動態檢舉，如不打方向燈、闖紅等這類案件，臨停、違停案可能會改從110系統，但目前案量沒有增加趨勢。

道安顧問、陽明交大運輸與物流管理系教授鍾易詩指出，在學理上事故增加，會導致執法增加，但執法增加，事故會不會減少，還沒有明確的證據，但他認為，執法減少，會不會成為破口，相關單位應該要緊盯，並長期分數據，驗證關聯性，以利做出最好執法策略。