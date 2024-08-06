中和營區5.4公頃解編僅0.43公頃作社宅 民代籲增公設利民

新北市秀朗橋中和端上台64前，左手邊北區後指部大門相當醒目，當地還有包括自來水加壓站、海巡署等機關使用，為知名天山營區。不過此區5.4公頃有68%屬於私人土地屬早期向民眾借地使用，隨時代變遷機關用地縮減，城鄉局辦理用地解編還地於民，但大部分規劃公園、綠地，僅0.43公頃預計興建500戶社宅，議員金瑞龍認為當地已有新店溪畔休閒綠地，盼增加公托、圖書館等公益設施。

前台北縣府1993年發布實施「變更中和都市計畫第一次通盤檢討」，表示為兼顧都市發展需要、維護土地所有權人權益，軍事機關用地範圍內非屬軍事機關所需使用私有土地變更為住宅區。不過因早期計畫書圖老舊、精度差，造成都市計畫地形圖與現況不符等情況，直至2011年才進行重製作業、2014年第二次通盤檢討。

而早期被當地機關用地借用的私人土地，目前多為停車場或未開發利用，隨中和人口不斷發展，為活化土地使用，城鄉局辦理天山營區還地於民用地解編，明天辦理說明會，預計將5.4公頃軍事機關用地九編後，其中2.3公頃將規劃為公園、綠地供民眾使用，0.43公頃規劃社宅用地興建500戶。

議員金瑞龍表示，天山營區周邊已經有新店溪大面積休閒綠地，當地已有新店溪畔休閒綠地，認為中和人口密集，5.4公頃用地解編僅規劃0.43公頃興建社宅，盼城鄉局規劃土地用途能考量當地民眾生活需求，增設公托、圖書館等公益設施，提升當地居民生活品質。