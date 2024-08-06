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中和營區5.4公頃解編僅0.43公頃作社宅 民代籲增公設利民

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中和天山營區周邊空照圖。圖／GOOGLE MAP翻攝
中和天山營區周邊空照圖。圖／GOOGLE MAP翻攝

新北市秀朗橋中和端上台64前，左手邊北區後指部大門相當醒目，當地還有包括自來水加壓站、海巡署等機關使用，為知名天山營區。不過此區5.4公頃有68%屬於私人土地屬早期向民眾借地使用，隨時代變遷機關用地縮減，城鄉局辦理用地解編還地於民，但大部分規劃公園、綠地，僅0.43公頃預計興建500戶社宅，議員金瑞龍認為當地已有新店溪畔休閒綠地，盼增加公托、圖書館等公益設施。

前台北縣府1993年發布實施「變更中和都市計畫第一次通盤檢討」，表示為兼顧都市發展需要、維護土地所有權人權益，軍事機關用地範圍內非屬軍事機關所需使用私有土地變更為住宅區。不過因早期計畫書圖老舊、精度差，造成都市計畫地形圖與現況不符等情況，直至2011年才進行重製作業、2014年第二次通盤檢討。

而早期被當地機關用地借用的私人土地，目前多為停車場或未開發利用，隨中和人口不斷發展，為活化土地使用，城鄉局辦理天山營區還地於民用地解編，明天辦理說明會，預計將5.4公頃軍事機關用地九編後，其中2.3公頃將規劃為公園、綠地供民眾使用，0.43公頃規劃社宅用地興建500戶。

議員金瑞龍表示，天山營區周邊已經有新店溪大面積休閒綠地，當地已有新店溪畔休閒綠地，認為中和人口密集，5.4公頃用地解編僅規劃0.43公頃興建社宅，盼城鄉局規劃土地用途能考量當地民眾生活需求，增設公托、圖書館等公益設施，提升當地居民生活品質。

新北市城鄉局長黃國峰指出，天山營區由軍事機關用地解編為住宅區，並附帶條件採市地重劃方式開發，早期由民眾自行辦理開發，但礙於整合不易，自辦重劃已逾期內政部都委會訂定的開發期限，因此新北市政府依循內政部都委會的決議，主動辦理擬定都市計畫及公辦重劃。本案明天說明會說明都市計畫內容，民眾陳情意見可書面提送城鄉局依都市計畫法定程序辦理。

天山營區及周邊地區目前多為停車場及樹林地。圖／新北市城鄉局提供
天山營區及周邊地區目前多為停車場及樹林地。圖／新北市城鄉局提供
中和都市計畫（天山營區及周邊地區）細部計畫規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供
中和都市計畫（天山營區及周邊地區）細部計畫規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供

中和 社宅 都市計畫

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