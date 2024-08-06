突發信要轉出！日照患者家屬慌 北市聯醫：醫病溝通不良

北市邁入超高齡社會，長照資源備受重視。不過，台北市立聯合醫院「仁鶴軒」失智症日照中心家屬卻收到院方來信，稱人力缺口無解方，將協助轉介長者至其他日照中心，家屬無所適從、質疑無官方印鑑，要求正式說明。聯醫回應，此為仁鶴軒同仁與家屬內部溝通的信件，會深切檢討醫病溝通不良，目前已調派人力銜接，照護模式不改變。

北市聯醫現有2間失智症日照中心，分別為仁愛院區「仁鶴軒」、陽明院區「得憶齋」。其中，仁鶴軒收托15名個案，現有1名醫師、2名護理師與社工員、心理師、營養師、復建師等跨專業醫療團隊共9人，今年上半年服務1437人次，占床率79.8%。

然而，仁鶴軒失智症患者家屬指出，近日接獲院方一名心理師在LINE群組代表神經內科主任林怡君發送「台北市立聯合醫院仁愛院區給家屬們的一封信」，通知失智長者將被陸續轉出，造成家屬嚴重恐慌不安，更質疑該信沒有官方印鑑，院方沒有說明與溝通，直言是嚴重行政疏失。

林怡君與社區護理長簡旭敏7月26日署名的這封信提及，社會大環境改變導致基層人力短缺，人力不穩定已成為仁鶴軒重大課題，如今又要面臨一位專業護理師離職，院方實在無法有立即解方補足人力缺口，懇請家屬諒解，未來幾周會由院方與家屬討論長輩安排，並轉介至合適的日照中心。

議員耿葳接獲家屬陳情後發現，該封信並非院方正式署名文件，家屬接到消息後，所有家屬聯名向院方反映，遲至8月5日仍無人出面回應他們的疑問，耿葳批聯醫管理有嚴重瑕疵，籲衛生局與聯醫應即刻介入與家屬說明。

仁愛院區副院長林志陵回應，因原護理師生涯規畫預計離職，為維護住民權益及落實長照政策，院方極為重視，目前已調派人力銜接，仁鶴軒的照護模式不會改變，且院區院長陳修聖已親自致電家屬代表說明。