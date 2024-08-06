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要罰！廠商未注意抽水機組當機 汙水排入新北林口溪還發臭

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市林口區林口溪近期屢被民眾陳情，不但被排放汙水，還有阿摩尼亞臭氣，居民抱怨嚴重影響生活品質。圖／李宇翔提供
新北市林口區林口溪近期屢被民眾陳情，不但被排放汙水，還有阿摩尼亞臭氣，居民抱怨嚴重影響生活品質。圖／李宇翔提供

新北市林口區林口溪近期屢被民眾陳情，不但被排放汙水，還有阿摩尼亞臭氣，居民抱怨嚴重影響生活品質。昨天民眾深夜發現又有汙水，新北市議員李宇翔表示，凶手居然是水利局的P07揚水站，要求水利局調查原因，懲處相關人員。水利局回應，昨晚抽水機跳脫，但值班人員未注意到，將依契約開罰最高10萬元。

林口溪流長期在深夜傳出臭味，讓南勢、頂福、下福3里居民苦不堪言，卻因為長期抓不到排放凶手，只能默默忍受。更有民眾無奈說，無法再忍受臭味，已經影響生活，決定搬家。

李宇翔表示，昨晚接獲陳情到場直播抓凶手，竟是水利局在偷排汙水。林口頂福、下福多農民，且年紀偏大，不擅長使用通報機制，只能默默忍受一切，汙水不只影響生活品質，更影響灌溉水質，破環林口溪原有生態，甚至汙染農作影響市民健康。要求環保局到場稽查並重罰，也請水利局調查事發原因懲處相關人員。

水利局表示，經調查電腦紀錄顯示，昨晚10點42分，1號抽水機疑似因負載過大，造成機組跳脫當機，僅剩一台抽水機運轉，無法將汙水全數輸送至水資中心處理，汙水於抽水井內慢慢雍高，於晚上11點20分左右超出溢流管線高程，溢流至林口溪上游大排，經接獲通報後，操作人員立即至現場檢查並重新復歸，於今日凌晨12點10分， 汙水不再溢流至林口溪上游大排。

水利局說明，本次是抽水機跳脫，但值班人員未注意電腦訊息及時因應，造成溢流事件，本次溢流至林口溪的汙水，皆屬純有機物生活汙水，不含重金屬及有毒物質，不會傷害農作物及水中生物，代操廠商將依契約開罰10萬元，另會檢討相關人員督導責任，並加強對廠商稽核及管理。

水利局長宋德仁說，林口P07揚水站於1998年興建，目前委託民間廠商代為操作，揚水站抽水機組己逾12年，本次配合南勢國中建校已研議採共融設計，將控制系統及抽水機組汰換更新，並於今年7月底完成設計，汰換經費約2500萬元，預計2024年底前可完成招標，完工後可提升揚水站效能及提升操作穩定度，確保汙水輸送功能。

昨天民眾深夜發現林口溪又有汙水，新北市議員李宇翔接獲陳情後到現場抓凶手。圖／李宇翔提供
昨天民眾深夜發現林口溪又有汙水，新北市議員李宇翔接獲陳情後到現場抓凶手。圖／李宇翔提供
水利局表示，經調查電腦紀錄顯示，昨晚10點42分，1號抽水機疑似因負載過大，造成機組跳脫當機，僅剩一台抽水機運轉。圖／新北市水利局提供
水利局表示，經調查電腦紀錄顯示，昨晚10點42分，1號抽水機疑似因負載過大，造成機組跳脫當機，僅剩一台抽水機運轉。圖／新北市水利局提供

林口 水利局 臭味

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