陳政忠發監執行 十連霸議員辦公室乏人問津將當會議室

台北市議會資深「十連霸」前議員陳政忠，因涉犯宏福建設炒股掏空案，最高法院日前依證券交易法操縱股價、公開說明書記載不實分別判刑4年、2年定讞，北檢通知陳政忠今發監執行。台北市議會表示，依修法後的選罷法規定，陳政忠議員解除職務、但不遞補。

陳政忠的議員相關費用支給及助理補助費等，議會表示，都已經清算到解職日前一天7月16日。至於陳政忠原本的614辦公室後續將收回，但會給一些時間整理，不會馬上收回，後續空出來的辦公室會先空著，或作會議室使用。

甚至若有議員想要換辦公室，也會開放登記，若兩人以上登記就會抽籤。不過據了解，陳政忠在判刑定讞後，辦公室已經在一周內清空。