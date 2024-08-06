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陳政忠發監執行 十連霸議員辦公室乏人問津將當會議室

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市議會資深「十連霸」前議員陳政忠，因涉犯宏福建設炒股掏空案，最高法院日前依證券交易法操縱股價、公開說明書記載不實分別判刑4年、2年定讞，北檢通知陳政忠今發監執行。台北市議會表示，依修法後的選罷法規定，陳政忠議員解除職務、但不遞補。

陳政忠的議員相關費用支給及助理補助費等，議會表示，都已經清算到解職日前一天7月16日。至於陳政忠原本的614辦公室後續將收回，但會給一些時間整理，不會馬上收回，後續空出來的辦公室會先空著，或作會議室使用。

甚至若有議員想要換辦公室，也會開放登記，若兩人以上登記就會抽籤。不過據了解，陳政忠在判刑定讞後，辦公室已經在一周內清空。

由於陳政忠過去是十連霸議員，長期使用的辦公室風水應該不錯，不過據了解，其他議員們興趣缺缺，有資深議會辦公室主任表示，儘管十連霸，但因6樓位置沒有對外窗，目前大家興趣缺缺，沒有聽說有人想要換辦公室。至於過去北市議會因判刑被解除議員職務的除陳政忠外，還有前議員蔡坤龍、陳碧峰、潘懷宗等，都因判刑遭解除議員職務。

北市前議員陳政忠今發監執行，議會表示，陳政忠原本的614辦公室後續將收回，會先空著，或作會議室使用。圖／聯合報系資料照片
北市前議員陳政忠今發監執行，議會表示，陳政忠原本的614辦公室後續將收回，會先空著，或作會議室使用。圖／聯合報系資料照片
陳政忠原本的614辦公室將收回，據了解，陳政忠在判刑定讞後，辦公室已經在一周內清空。記者林麗玉／攝影
陳政忠原本的614辦公室將收回，據了解，陳政忠在判刑定讞後，辦公室已經在一周內清空。記者林麗玉／攝影

議員 辦公室 陳政忠

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