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新北林口溪飄惡臭 民代扮柯南逮揚水站污水溢流

中央社／ 新北6日電

林口溪昨深夜飄惡臭，民進黨新北市議員李宇翔獲報到場沿溪查看，確認是揚水站溢流污水，要求究責。水利局回應，林口P07污水揚水站抽水機跳脫當機，開罰代操作廠商10萬元。

李宇翔以訊息說明，林口溪上游常有夾雜糞臭、阿摩尼亞味道的污水，讓林口南勢里、頂福里、下福里的居民苦不堪言，但卻因為長期抓不到排放源頭，市民只能默默忍受。

李宇翔說，昨天深夜11時許再接獲民眾陳情，現場再飄散阿摩尼亞臭氣，因此他到場沿溪查看並網路直播，發現偷排污水的源頭竟是水利局主管的P07揚水站，要求環保局稽查重罰，也要求水利局追究責任，調查事發原因懲處相關人員。

水利局今天發布新聞稿指出，林口P07污水揚水站輸送污水至林口水資源回收中心處理，經調查，5日晚上10時42分發生1號抽水機組跳脫當機，僅剩1台抽水機運轉，無法將污水全數輸送至水資中心處理，約於11時20分溢流至林口溪上游大排，經操作人員重新復歸機組後，污水於6日零時10分就停止溢流。

水利局表示，值班人員未注意抽水機跳脫電腦訊息，未能及時因應造成生活污水溢流，除環保局裁罰外，水利局也將依契約裁處代操作廠商罰款新台幣10萬元，另檢討相關人員督導責任，加強對廠商稽核及管理。

林口 水利局 污水

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