難回本、補助低 計程車轉型卡關

台北市「通用計程車」數量逐年減少，影響身障者、長者或行動不便者權益。計程車駕駛認為，減少主因補助太少、乘客上下車時間較長卻不易停車，以及購車與改裝成本高，且載重變高也會增加耗油量，讓許多駕駛望之卻步，若政府不願意提高補助，或思考其他配套措施，駕駛加入意願恐愈來愈低。

有駕駛人看準高齡化、長照市場，「轉型」投入通用計程車行列，並採多角經營，鎖定復康巴士吃不下的客群，長期耕耘。

不過，台北市計程車商業同業公會理事長梁平良指出，通用計程車車輛需要購買，還要內部改裝，加裝升降梯、能固定輪椅的設施等，但政府僅補助最高40萬元，入不敷出，成本難以回收，現在駕駛不太願意加入。其次則是補助過低，每趟次50元，每月最高5000元，等於100趟次後就沒有補助，與其他平台和復康巴士補助相比低很多。

梁平良說，時間就是金錢，雖然使用通用計程車的民眾相當多，但是載運身心障礙者或行動不便者，上、下車時間約要5分鐘，台北市道路並不友善，更需要安全的道路，可惜符合安全需求的路段都是紅線，上、下車常被民眾檢舉，導致駕駛投入意願低，寧可去開多元計程車，數量當然愈來愈少。

曾載過身障者的駕駛曾先生坦言，「即使有補助也沒有誘因」，載運身障者或行動不便的人花費時間較多，加上他們要去的地方很固定，但補助加上跳表費用並沒有太多，每個月加薪5000元，這些時間若用來努力載一般客人，可能還賺比較多。

曾先生說，通用計程車加裝設備，載重比一般計程車高，耗油也變多，政府若希望更多計程車業者加入，應該要提高趟次補助與增加加油津貼，而不是回過頭責難討生活的運將，「別只出一張嘴，卻不願意付出更多，只會讓駕駛心寒。」