雙北無障礙計程車 供需嚴重失衡

北市高齡人口55萬，還有12萬身障者，市府配合交通部推動通用計程車逾10年，提供最高40萬購車補助及每趟次50元營運獎勵金，但目前僅473輛，平均1千多人才能分到1輛車，供需嚴重失衡，新北市數量更少，只有159輛。議員質疑，營運獎金每月最多5千元，遠不如復康巴士、愛接送平台每趟次350元，呼籲研議改善，提升業者加入誘因，落實友善無障礙運輸。

北市2013年起推動俗稱無障礙計程車的通用計程車，但從2019年至2023年，參與補助車輛從最多300輛減至136輛，議員汪志冰質疑誘因不足，讓業者興趣缺缺。

汪指出，購車補助車輛除最少須正常營運5年，更規定每月乘載行動不便者基本趟次為50趟，才符合申請營運獎勵金條件，但按每趟次50元計算，每月最高5000元，每年上限6萬元，等同每月乘載逾100趟次即不補助，與復康巴士每趟補助約350元差距極大。

除獎勵金不足，汪志冰說，駕駛若有特定違規或遭乘客投訴，就無法請領相關補貼，購車補助限制也多，須受限特殊車型，導致成效差，有司機滿5年後即不願繼續服務，政府應檢討改善。

北市公運處一般運輸科長洪瑜敏說，通用計程車5年屆期即解除列管，目前列管中有136輛，但北市實際掛牌473輛。這2年陸續有駕駛想加入，但配合交通部正修改「公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點」，暫緩審核，但公運處去年就提報100輛，最晚11月底會全部上線。

新北市目前通用計程車有159輛，交通局運輸管理科長林詩欽坦言，司機加入意願不高，主因車型特別，除了載客，很難彈性使用，但通用計程車在北北基桃宜為共同營業區，跨縣市可共用。此外，新北每年投入3億元增復康巴士，目前逾500輛，每年服務逾66萬趟次，是目前身障者載送主力。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，曾建議交通部比照英國制定落日條款，計程車換照後全改無障礙計程車，因各種因素喊卡。

劉于濟說，現在車輛並沒有到特少，只是不願意接跳表載身障客，找藉口說沒車，喊價收費要幾輛車都調得到。交通部補助40萬元購車，必須是靠車行計程車，但車行會變相把補助款拿走，加上維修與改裝成本，換算下來不划算，政府只會給錢，卻不願升級配套作為。