新北土城板院及三重富貴社宅案 先期規劃啟動

新北市政府今天表示，持續推動社會住宅政策，近日辦理「土城區板院段」與「三重區富貴段」青年社會住宅案，戶數達900戶以上，先期規劃啟動。

新北市政府城鄉發展局發布新聞稿指出，「土城區板院段」與「三重區富貴段」青年社會住宅案兩基地，分別位於土城區青雲路113號及三重區五華街260號附近，基地面積分別約為3883平方公尺、3141平方公尺，規劃興建達900戶以上。

城鄉局表示，已啟動先期規劃，包括新建工程委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務，已於8月2日上網公告徵專業廠商，以期能共同打造優質社宅。

城鄉局長黃國峰表示，新北市透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式，至今已累計1.1萬戶社宅量能。

黃國峰指出，後續將持續規劃新店復興段、中和盛昌段及新泰塭仔圳社福用地，另有蘆洲光華段及三重三重段社宅預計今年底、明年初開工，新北市持續推動興建社會住宅，提供不同年齡族群居住，落實居住正義。