曾入選全球最美仙境之一 大湖公園錦帶橋底 疑震損下陷

台北市大湖公園「錦帶橋」疑在今年多次地震後，橋底下層龜裂破損，民代憂心暗藏公安疑慮，近期與里長到場會勘，公園處允諾，將在1個月內，請公正單位及土木技師會勘。

「錦帶橋」曾入選為全球最美仙境16座橋梁之一，最近被民眾發現，疑似今年多次地震導致橋底下層龜裂破損。秀湖里長謝明毅說，錦帶橋是大湖公園重要景點，吸引遊客駐足拍照，最近卻發現，橋底下層破損、還有一點下陷，當年錦帶橋興建是用填土，地基沒有挖到岩盤，擔心結構有問題。

謝明毅說，早在5、6年前，錦帶橋就曾補強，此次里民目測橋底破損下陷，擔心有結構安全隱憂，希望市府找專業土木技師鑑定。

大湖公園「錦帶橋」在今年多次地震後，橋底下層龜裂破損（圖）。記者林麗玉／攝影

市議員陳宥丞說，與里長、公園處上周會勘後，已請市府1個月內委由公正單位及相關技師，針對結構安全、下沉原因及改善方案提出鑑定報告。

公園處表示，公園橋梁由新工處聘專業廠商每2年檢測一次，大湖錦帶橋上次檢測安全無虞。今年地震多，議員、居民擔心有安全疑慮，將聯繫專業廠商檢測結構安全，也會有改善計畫。