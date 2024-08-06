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MeToo吹進校園 新北通報增近7成

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀鍾維軒洪子凱／連線報導
校園性平事件增多，新北教育局一年舉辦多場培訓研習，要訓練更多有處理性平案專業知能的人才。圖／新北教育局提供
校園性平事件增多，新北教育局一年舉辦多場培訓研習，要訓練更多有處理性平案專業知能的人才。圖／新北教育局提供

MeToo浪潮吹進校園，雙北校園性平事件增多，新北市教育局長張明文直言，性別意識提升，校事會議暴增，學校變得像法院整天「開庭」，行政調查負擔加重，為減輕各校壓力，正持續辦理培訓，預計3年內讓高階調查人員總數達600人。老師表示，若要鼓勵投入性平事件調查，就要給足夠支持系統及資源，才能提升性平調查人員專業與熱情。

新北市教育局近年各級學校性平事件增加，2021年通報1214件，2023年通報2056件，暴增近7成。台北市各級學校疑似違反兒少法案件數，2022年通報1122件、2023年1525件，今年截至6月底累計607件，呈現上升趨勢。

違反「兒童及少年福利與權益保障法」案件，包括校園霸凌、校園性騷擾或性霸凌、校園性侵害、兒少性侵害、兒少不當對待等。

新北現有463名高階調查人員，因案量增加，行政調查負荷家重，為充實調查專業人才庫，預計3年內增加至600名高階調查人力，在12班以上學校，每校培訓1名；60班以上學校，每校培訓2名。

新北市永和國中輔導主任顏德琮說，校園性平事件調查人員養成分初階、進階、高階，培訓3天取得初階，若要成為進階，必須再訓練4天，進階人員再上課3天能成為高階。顏不諱言，老師們對處理性平事件多少有心理壓力，也有具正義感、對性平議題有興趣的老師自動請纓參加培訓。若要鼓勵老師們樂意投入性平事件調查，就要給足夠支持系統及精進知能的資源。

新北教育局表示，校內調查人員只處理生對生性平事件，調查若逾工作時間發加班費或補休時數。若是處理師對生案，調查委員一律是校外人員，確保客觀、公正、專業，調查會議單次出席費至多2500元。

因性別意識提升，校事會議暴增，張明文憂心，學校變得像法院，整天忙「開庭」，教育局重視每一位師生權益，也不樂見校園氣氛變得對立。張強調，生對生性平事件釐清後，仍要回歸輔導及教育體系，不只老師，家長也必須助一臂之力，才能真正幫助孩子。

新北市議員顏蔚慈說，教育現場仍常見校方處理心態是息事寧人，例如沒完整告知申訴者權益、流程或有何司法救濟管道，當事人事過境遷才知悉，且輔導資源不足、案量暴增致行政負擔加重，解決方案要趕快上場。

台北市議員許淑華表示，校園疑似性侵、性騷擾等案件增多，顯示社會可能不斷在發生類似的問題，公部門要在事件第一時間介入，才不會讓人民對公權力失去信心。

教育局 校園

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