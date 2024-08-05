全民瘋奧運！板橋轉運站外牆大螢幕轉播 民眾齊聚為台灣選手加油

2024巴黎奧運台灣代表隊選手表現讓全民熱血沸騰，新北市板橋轉運站外大螢幕奧運期間，每天晚間6時到9時轉播台灣選手賽事，遇奪牌戰視賽況提前或延長，最晚不超過晚間10時。

板橋轉運站外牆螢幕近期直播奧林匹克運動會賽事，吸引民眾駐足，由於螢幕很大、且廣場能聚集人潮，讓民眾大讚方便，觀賽體驗非常好。昨天晚間適逢羽球男子雙打組合李洋與王齊麟金牌戰，有許多網友「好康鬥相報」呼朋引伴到板橋轉運站，為台灣選手加油。

不過，有網友在社群網站臉書Threads反映，昨天晚間10時到場才發現畫面是黑的，但大家還是留在現場，聚在一起看手機幫麟洋配加油。

負責維管場地的新北大眾捷運股份有限公司表示，新北捷運公司曾與電視牆廣告代理商聯手舉辦2023年亞洲棒球錦標賽現場轉播，有相關經驗，這次由新北市政府整合資源，讓新北市府體育局、捷運公司等共同爭取在板橋轉運站南廣場電視牆合作轉播巴黎奧運。

捷運公司說，7月30日起每天晚間6時到9時轉播，雖不一定能配合選手賽事時程，但仍以每天固定轉播時段為選手加油。

捷運公司表示，考量周邊住戶居住品質，奧運轉播時間僅到晚間9時，遇奪牌賽事將視賽況提前到5時30分，最晚不會超過晚間10時，直播時間自7月30日起到奧運結束，每天固定時段轉播，民眾可參考賽程表。

體育局表示，公播權須向取得轉播權的愛爾達電視台接洽申請，體育局已規劃直播新北選手羅嘉翎、陳玟卉、與林郁婷等賽程，場地仍在規劃，將以室內為主，詳細資訊將發布於社群網站臉書（Facebook）新北運動聚點粉絲團。