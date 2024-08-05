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新任少年隊長廖睿辰上任 新北警：增警力、防黑幫吸收少年
新北市警局少年隊今天舉行新任隊長布達典禮，由新北市刑大技正廖睿辰接任，副局長張錦成致詞時強調，新北市12歲至18歲的少年有19萬6千人是全國最多，尤其現在暑假期間正在進行青春專案，少年隊的工作相當繁重，目前少年隊各項工作表現都相當良好，希望能夠繼續保持，確保新北市少年良好成長環境。
張錦成今天下午至少年隊主持新任隊長布達典禮，立委、議員及里長等民意代表、土城地區學校校長及新北市教育局、衛生局及社會局均派員到場參加。張錦成致詞時表示，市長侯友宜及局長廖訓誠十分重視少年可能遭吸收利用加入幫派組織的問題，今年率先全國成立少年掃黑專責小隊，投入掃黑工作，另外今年也向中央爭取到增補152名警力，未來也將增加少年警察隊編制警力，針對打擊詐欺、掃蕩幫派及新興毒品、電子煙等積極查緝。
新任少年隊長廖睿辰警大69期畢業，歷任刑事偵查員、少年隊警務員、刑大偵查隊副隊長、偵查隊隊長、偵查組組長以及技正等職務，今年5月從刑大指派代理少年警察隊隊長，刑事歷練豐富，今天正式布達到任。
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