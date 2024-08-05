新任少年隊長廖睿辰上任 新北警：增警力、防黑幫吸收少年

汐止區有長長的基隆河步道，平時好多人散步休閒，不過，卻不斷有機車違規闖入，危及散步民眾安全，所以，新北市政府這次要增加6處河濱步道科技執法的路段中，汐止區就選中了新長安橋下的自行車道，已經在8月1日正式啟用，遏止再有機車闖入，也減少設置路阻，讓行人、身障朋友通行更安全更順暢。

2024-08-05 18:09