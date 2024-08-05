防止機車亂闖 汐止新長安橋下步道科技執法

汐止區有長長的基隆河步道，平時好多人散步休閒，不過，卻不斷有機車違規闖入，危及散步民眾安全，所以，新北市政府這次要增加6處河濱步道科技執法的路段中，汐止區就選中了新長安橋下的自行車道，已經在8月1日正式啟用，遏止再有機車闖入，也減少設置路阻，讓行人、身障朋友通行更安全更順暢。

散步的民眾說，在汐止新長安橋與人行陸橋中間的這一段步道，就經常有機車違規闖入，尤其還有電動車，已經看到很多次了，因為，許多外籍移工騎電動車都沒什麼聲音，有時候又騎的快，從後面突然騎過來都會被嚇到，尤其還有小朋友，真的危險。

長安里長楊清風表示，基隆河兩岸，都有自行車步道，現在長安這一段，因為早晚運動的民眾特別多，尤其是禮拜六禮拜天也有很多自行車的車隊，騎經過這段，前一陣子一直都發現，一些移工以及違法的騎士，將機車或是電動機車，騎上步道，造成民眾行走的安全以及身心障礙者的不便，所以，之前有提請相關單位設置科技執法，主要就是希望利用科技執法，扼止一些違法的行為者。

楊清風指出，這段時間非常多的民眾反應，尤其這一段因為下坡路段，特別危險，因為電動機車是比較沒有什麼聲音，造成散步民眾受到驚嚇，現在步道開始科技執法，若車輛行駛在自行車道，會處900元的罰鍰，希望大家能確實遵守交通規則，保障行人的安全。