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服務熱情不變 新北議員張錦豪服務處搬新家

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪服務處搬新家囉，八月正式開張，不少支持者、里長們都陸續前往祝賀。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪服務處搬新家囉，八月正式開張，不少支持者、里長們都陸續前往祝賀。圖／觀天下有線電視提供

新北議員張錦豪服務處搬新家囉，八月正式開張，不少支持者、里長們都陸續前往祝賀，現在的位置是汐止的社后地區民族二街84巷56號，市議員張錦豪說，歡迎大家來諮詢及尋求協助，服務熱情不變，歡迎鄉親沒事也可以去坐坐泡茶。

新北市議員張錦豪服務處喬遷喜，今(5)日一大早就陸續有人來祝賀，兩邊不論是辦公室區及一旁的會議室，都坐滿人，之前的服務處是在新昌路，靠近汐止火車站，現在搬到社后地區的民族二街84巷，緊鄰明峰街、湖前街一帶，經過幾個月的籌備，新北市議員張錦豪、立法委員沈發惠服務處搬新家，重新開張，汐止區公所、新北市政府各單位及支持者都來祝賀，接著還有10幾位的里長也來坐坐，喝茶聊天。

新北市議員張錦豪表示，跟沈發惠立委的服務處，在8月1日正式搬遷，喬遷到民族二街84巷56號，歡迎各位好朋友們共襄盛舉，能夠來泡茶，如果有一些法律服務，服務處在禮拜三的下午2點半，還有禮拜四的晚上7點，都歡迎大家一起來到這邊，泡個茶或是有一些需要法律諮詢。

汐止區長林慶豐說，今天非常開心，和公所的一些同仁和主管，一起到新北市議員張錦豪，在社后地區一個新的服務處，一起來拜會，期盼跟議員及一些服務團隊，能夠有更身厚的連結，讓汐止各樣建設能夠做得更好。

張錦豪指出，8月1日開始正式喬遷到社后這個區塊，未來希望說，大家不管是任何的陳情服務、或是需要地方會勘、或是有需要救助的，都隨時歡迎大家，未來服務處，不管是辦公室或是旁邊一個會議室，都歡迎大家有任何的需要、或是有需要電話聯絡、需要服務的，服務處搬新家，人員沒、變團隊沒變、服務熱情也沒變，歡迎大家一起來。

張錦豪 新北 汐止 議員

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