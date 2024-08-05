快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

平溪番子坑古道颱風受損嚴重 里長、志工復原環境

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區的東勢里番子坑古道因颱風受損嚴重，里長李明宏和志工連日來持續復原環境，讓古道至少可以先通行。圖／觀天下有線電視提供
平溪區的東勢里番子坑古道因颱風受損嚴重，里長李明宏和志工連日來持續復原環境，讓古道至少可以先通行。圖／觀天下有線電視提供

凱米颱風來襲所帶來的威力不小，兩個禮拜過去了，不少地區的災後復原工作仍持續進行中，來到平溪區的東勢里番子坑古道，是淡蘭古道的其中一段，在這次強風中許多竹林不敵強風傾倒，里長李明宏和志工為維護遊客安全，連日來持續復原環境，讓古道至少可以先通行。

東勢里里長李明宏說，番子坑古道是淡蘭古道的其中一段，可以通往坪林，是一處登山踏青的好去處，且生態資源非常豐富，步道長期也由紫東社區整治修繕，近年來也越來越多遊客到訪，不過在這次颱風中，遭遇強風侵襲，步道兩側的竹林被吹倒，滿目瘡痍。

為了加速環境的復原，里長和社區志工也自發性的拿著鋸子將擋道的竹子先切短，志工則是拿掃帚將雜草清除，就這樣一連忙了好幾天，中斷的古道總算恢復通行。

凱米颱風 坪林 平溪 淡蘭古道 災後

延伸閱讀

颱風凱米農損增至32.6億元 香蕉損失逾3億最傷

凱米襲台期間協助救災 顧立雄慰勉空軍第六聯隊

凱米颱風重創雲林作物 劉建國促簡化農損申請流程

颱風打亂復耕路 嘉南第五、六組逾萬公頃供水多延4天

相關新聞

防止機車亂闖 汐止新長安橋下步道科技執法

汐止區有長長的基隆河步道，平時好多人散步休閒，不過，卻不斷有機車違規闖入，危及散步民眾安全，所以，新北市政府這次要增加6處河濱步道科技執法的路段中，汐止區就選中了新長安橋下的自行車道，已經在8月1日正式啟用，遏止再有機車闖入，也減少設置路阻，讓行人、身障朋友通行更安全更順暢。

服務熱情不變 新北議員張錦豪服務處搬新家

新北市議員張錦豪服務處搬新家囉，八月正式開張，不少支持者、里長們都陸續前往祝賀，現在的位置是汐止的社后地區民族二街84巷56號，市議員張錦豪說，歡迎大家來諮詢及尋求協助，服務熱情不變，歡迎鄉親沒事也可以去坐坐泡茶。

平溪番子坑古道颱風受損嚴重 里長、志工復原環境

凱米颱風來襲所帶來的威力不小，兩個禮拜過去了，不少地區的災後復原工作仍持續進行中，來到平溪區的東勢里番子坑古道，是淡蘭古道的其中一段，在這次強風中許多竹林不敵強風傾倒，里長李明宏和志工為維護遊客安全，連日來持續復原環境，讓古道至少可以先通行。

八里愛心教養院陶藝展 腦麻院生單腳拉坯秀絕活

新北市淡水區滬尾藝文休閒園區2樓舉辦〈陶藝．淘意〉特展開幕式，活動開場由新北市立八里愛心教養院，院生帶來輪標舞，電動輪椅伴隨著音樂的節奏交織出美妙的舞步、輕快的節奏揭開活動序幕。接著在重度腦麻的佩珊在陶藝社團老師張耀全的指導下，在現場表演單腳拉坯專注繪製作品的眼神，深深感動現場的貴賓，給予熱烈的掌聲。

「麟洋配」成功衛冕！蔣萬安拋北士科建國際羽球館 專家、民間樂觀其成

繼東京奧運摘金，羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋又在巴黎奧運成功衛冕，由於王齊麟為台北市選手，市長蔣萬安拋出在北士科打造國...

賀「麟洋配」金牌連霸！台北市同喜好康大放送 系列慶祝活動曝光

為慶祝台北選手王齊麟與搭檔李洋在男子羽球雙打賽事在本屆巴黎奧林匹克運動會蟬聯金牌，台北市政府宣布，體育局、青年局皆推出各項場館使用優惠…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。