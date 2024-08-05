平溪番子坑古道颱風受損嚴重 里長、志工復原環境

凱米颱風來襲所帶來的威力不小，兩個禮拜過去了，不少地區的災後復原工作仍持續進行中，來到平溪區的東勢里番子坑古道，是淡蘭古道的其中一段，在這次強風中許多竹林不敵強風傾倒，里長李明宏和志工為維護遊客安全，連日來持續復原環境，讓古道至少可以先通行。

東勢里里長李明宏說，番子坑古道是淡蘭古道的其中一段，可以通往坪林，是一處登山踏青的好去處，且生態資源非常豐富，步道長期也由紫東社區整治修繕，近年來也越來越多遊客到訪，不過在這次颱風中，遭遇強風侵襲，步道兩側的竹林被吹倒，滿目瘡痍。

為了加速環境的復原，里長和社區志工也自發性的拿著鋸子將擋道的竹子先切短，志工則是拿掃帚將雜草清除，就這樣一連忙了好幾天，中斷的古道總算恢復通行。