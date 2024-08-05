八里愛心教養院陶藝展 腦麻院生單腳拉坯秀絕活

新北市淡水區滬尾藝文休閒園區2樓舉辦〈陶藝．淘意〉特展開幕式，由新北市立八里愛心教養院，院生帶來輪標舞，電動輪椅伴隨著音樂的節奏交織出美妙的舞步、輕快的節奏揭開活動序幕。接著在重度腦麻的佩珊在陶藝社團老師張耀全的指導下，在現場表演單腳拉坯專注繪製作品的眼神，深深感動現場的貴賓，給予熱烈的掌聲。

新北市社會局長李美珍表示，她上月才到山上教養院探望院生，非常感謝所有教保員、社工和工作人員全心力的照顧院生，而院生平日在院區，除了陶藝陶冶，還有其他園藝、輪標舞、地板滾球和合唱等社團，讓院生生活變得多采。她也感謝滬尾藝文休閒園區，連續3年提供滬尾故事館供展，讓院生的努力和才華被看見。市議員鄭宇恩、淡水區長陳炳仲、八里區長林俊宏，及多位議員、立委助理均蒞臨觀展。

鄭宇恩對著其中一幅「魚生有你」的作品注視欣賞良久，她說很難想像腦麻或肢體不便的院生，能捏製出如此生動的陶魚作品。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺表示，此次與新北市政府社會局合作展示身心障礙院生作品，希望透過各種不同形式的展示或合作，不但能使身心障礙者增強自信心，更能發掘不一樣創作潛能，讓身心障礙者獲得更多對正面的迴響與肯定。為了讓大眾更加親近陶藝以及面對面與身障者交流，展覽期間於滬尾故事館共安排8堂輕黏土DIY體驗課程，由愛心教養院院生擔任小老師，過程中除了體會捏陶樂趣，還可以與院生交流互動，活動富有生命教育意義。