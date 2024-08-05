「麟洋配」成功衛冕！蔣萬安拋北士科建國際羽球館 專家、民間樂觀其成

繼東京奧運摘金，羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋又在巴黎奧運成功衛冕，由於王齊麟為台北市選手，市長蔣萬安拋出在北士科打造國際羽球館的構想，專家、民間協會皆表贊同。

蔣萬安今天表示，王齊麟、李洋蟬聯兩屆奧運金牌創造歷史，讓全台灣甚至全世界都在為他們喝采，因此台北市政府除了要加碼新台幣300萬元的奧運金牌連霸專項獎金，還要在北投士林科技園區西基地打造世界級的國際羽球館。

台北市體育局說明，目前初步規劃打造地下2層、地上3層的國際羽球館，總面積約8400平方公尺，預計可設置4至5面競賽場地及2面暖身場地，並提供6500席觀眾席。

體育局指出，此計畫將積極爭取中央支持，搭配現有的小巨蛋、和平籃球館、台北體育館等，可滿足國內外各類型羽球賽事需求，進一步提升台北市羽球競技運動風氣。

台北市立大學體育學院球類運動學系名譽教授廖焜福接受中央社記者訪問時說，國內不僅需要更多羽球練習場地，更需要一座羽球國家隊專屬的場館，「印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡都有國家隊專屬的，我們成就也不比他們差吧」。

台北市體育總會羽球協會總幹事李添漢告訴中央社記者，羽球已經成為全民運動，大大小小賽事很多，競賽場地卻遠遠不足，像是協會自辦比賽的場地首選台北體育館就時常滿租，所以能符合國際標準的正式場地當然是多多益善。