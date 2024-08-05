坪林重要產業道路下陷 議員批市府會勘稱不危險、沒錢修

新北議員陳乃瑜指出，坪林重要產業道路下陷，今天會勘時養工處不僅稱沒危險性，還稱經費不足無法修繕。養工處對此表示，將由區公所辦理改善，經費若不足將協助。

民進黨新北市議員陳乃瑜今天指出，坪林藤寮坑產業道路是當地居民出入重要道路，但因年久失修，地基嚴重下陷，道路中央出現超過5公尺長裂縫，高低落差超過7公分，還有大小不一坑洞，周邊護欄不是下陷、消失，就是呈現中空，民眾稍有不慎就可能摔落山谷。

陳乃瑜表示，她接獲陳情後，去年先在議會質詢並爭取相關建設，但新北市府無作為，她今天再邀集工務局養工處、坪林區公所、里長共同到現場會勘，但養工處竟以「大水庫」理論為由，認為需要把經費用在更需要的地方，把坪林居民當二等公民。

她指出，自去年現場勘查至今，裂縫及掏空處不斷擴大，若發生崩塌，後果將不堪設想，但養工處竟宣稱年中過後市庫就沒錢了，路基下陷狀況沒有危險性。

陳乃瑜表示，養工處不協助相關建設案就算了，竟還甩鍋給公所，認為公所沒有在年初爭取經費，導致經費不足無法進行改善，難道市府各局處只要說沒有經費，就要讓市政建設停擺嗎，新北市長侯友宜應給坪林居民一條安全回家的路。

對此，新北市養護工程處指出，市府非常重視偏鄉基礎建設，今年針對坪林區已同意核定各項補助道路與附屬設施養護經費近新台幣3000萬元，在全市29個區公所排名第2高，絕無陳乃瑜所稱不重視坪林居民安全。

養工處表示，有關今天上午坪林區公所辦理藤寮坑產業道路會勘，經養工處派員確認後，現況路面局部老化有路基下陷問題，經協調後續將由坪林區公所辦理整體改善，經費若有不足，養工處將予以協助。