賀「麟洋配」金牌連霸！台北市同喜好康大放送 系列慶祝活動曝光

為慶祝台北選手王齊麟與搭檔李洋在男子羽球雙打賽事在本屆巴黎奧林匹克運動會蟬聯金牌，台北市政府宣布，體育局、青年局皆推出各項場館使用優惠；動物園推出門票優惠與拍照打卡活動；台北捷運公司將在本週五推出貓空纜車、兒童新樂園等優惠，並以當天悠遊卡搭乘捷運的過卡紀錄計算捐款，預計將捐出超過110萬元。

臺灣黃金羽球男雙組合「麟洋配」揮出奧運傳奇！台北市選手王齊麟攜手最佳拍檔李洋，於巴黎奧運過關斬將，不僅摘下金牌，更是以跨屆12連勝的輝煌成績締造奧運二連霸，意義非凡，台北市政府也第一時間推出一系列慶祝活動。

台北市政府體育局與全民同慶「麟洋神蹟」，自8/6-8/12全市12座運動中心推出健身房及游泳池入場免費超級優惠，此外參與「U-Sport計劃」的台北市民會員，自8/6-9/5還可享入場U幣加碼送，5U變10U的為期一個月好康，藉此民眾共同分享體育最高殿堂的感動時刻，一同用熱血運動為「麟洋配」大力喝采！

台北市政府青年局宣布，即日起的一個月（8/5-9/5），推出直排輪每時段票價5折（原價150元）、青年局大樓內的攀岩場將以平日優惠價400元、假日優惠價500元，歡迎民眾體驗；另外，青年局大樓內其他的可租用場館，包含舞蹈教室、演藝廳、藝文沙龍、Live Band體驗中心、花漾Hana展演空間等，在活動期間也都享有場地使用費半價的優惠。

台北市動物園為奧運佳績慶祝，也為動物園110週年慶生，從 8月5日至12日，將舉行門票「2人同行、1人免費」活動；同時，為特別慶祝麟洋組合寫下中華隊奧運新紀錄，於活動期間在動物園與羚羊拍照，就能到遊客中心換取限量1100份的特別贈禮。

台北捷運公司則宣布，八月九日當天以悠遊卡搭乘貓空纜車一律五折、兒童新樂園免門票，並推出「搭北捷嗶悠遊．送鼓勵助羽球」活動，持悠遊卡於本週五搭乘台北捷運，不限扣款金額及次數，捷運公司與悠遊卡公司每卡捐出1元，贊助與羽球運動發展相關團體，以載運量平日最高的週五平均人次計算，預計將捐出超過110萬元，落實減碳更實質鼓勵台北羽球運動發展。

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