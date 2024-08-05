4千人搶一輛！北市通用計程車數量減 身障者、長者出門一車難求

為保障高齡身障者行的權益，北市府2013年推通用計程車（無障礙計程車），祭出最高40萬購車補助、每趟次有50元營運獎勵金，目前北市有473輛，北巿高齡者55萬人、身障者12萬人，平均4千人才能分到1輛車。議員說，通用計程車營運獎金每月最多5千元，和復康巴士、愛接送平台每趟次350元相比遠遠不如，呼籲研議改善方針，提升業者加入誘因，落實友善無障礙運輸。

北市公運處說，計程車解除列管後，仍有繼續服務，截至7月底有473輛通用計程車，11月底前再增100輛。

身障者出行可以搭乘復康巴士，但近年來數量供不應求，交通部在2012年鼓勵計程車業者加入通用計程車行列，每台購買新車補助最高40萬元及每趟次50元營運獎勵金，但根據北市府統計，從2019年至2023年服務車輛從最多300量減至136輛，北市現在長者有55萬人，平均4千人搶1輛車，若縮小範圍以12萬名身心障礙人數來看，約莫900人爭1輛車，供需比例失衡。

議員汪志冰指出，通用計程車無障礙運輸服務的需求愈來愈高，但細看政府補助作業要點受購車補助車輛，最少須正常營運5年外，績效指標規定每月乘載行動不便者基本趟次為50趟，始符合相關得予申請補助營運獎勵金條件，按每趟次50元計算，每月最高營運獎勵金5000元，每年上限6萬元，等同每月乘載超過100趟次後即不予補助。

汪志冰說，台北市通用計程車每年約可提供22萬無障礙趟次，但獎勵金換算下來僅有5萬趟次可以補助，有違比例原則與復康巴士每趟補助約350元差距極大，且購買新車補助限制多，必須受限特殊車型，有心想以自有汽車改卻無相關補助，加上駕駛若有特定違規行為或乘客投訴，將無法請領相關補貼，導致成效差，甚至有司機滿5年也不願繼續服務，市府應通盤檢討改善現行制度，並與中央制定方案，提高業者參與意願。

北市公運處一般運輸科長洪瑜敏表示，台北市從2012年開始推動通用計程車，至今累計申請加入服務的計程車有362輛，由於市府只管控5年，屆期解除列管，因此在列管中的車輛為136輛。不過實際上在台北市掛牌的通用計程車，截至今年7月底有473輛繼續服務，只是沒有加入補助。

洪瑜敏提到，這2年陸續有駕駛欲加入通用計程車行列，交通部正在修改「交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點」，因此暫緩審核，由於公運處每年還是會收件並送交通部審，2023年就提報100輛通用計程車申請，交通部於今年1月核定，駕駛們正在購車、領牌，最晚11月底會全部上線。