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林口輕軌運量達標 新北力推盼列優先推動路網

中央社／ 新北5日電

新北市府捷運局說，受惠TPASS通勤月票，林口輕軌估算運量已達門檻，待新北市府同意、向交通部爭取納入新北市捷運優先推動路網後，就可進入可行性研究階段。

林口區近年移入人口明顯增加，根據民政局最新統計，林口區已超過13萬5000人，交通也成地方重要議題。

新北市府捷運局表示，林口輕軌運量已完成初步評估，目前正請相關單位檢視，後續如確認達到優先路線的推動門檻，將辦理新北市捷運整體路網報告進版作業，以向交通部爭取將林口輕軌納入新北市捷運優先推動路線。

新北市府捷運局副局長鄭智銘告訴中央社記者，TPASS通勤月票上路後，有效提升運量，經評估可達到每公里3500人次，已達檢討設置興建輕軌的門檻，未來在持續TPASS政策下，可朝列入優先路網目標邁進。

鄭智銘說，目前已將評估報告及結果簽報市府，經同意後就會啟動納入新北市整體路網報告作業，完成報告進版、續經交通部核備為優先路廊後，就可進入可行性研究階段。

針對林口輕軌路線，鄭智銘表示，由於路網評估的是「帶狀」運量，考量舊林口市區、新市鎮與林口境內機場捷運周遭等整體路廊人口，路線將於核備後於可行性研究中評估具體路線。

新北捷運局說，林口輕軌初步規劃路線行經粉寮路、中山路，在新市鎮行經較中央的文化二路後轉忠孝路、文化一路到長庚醫院接機場捷運長庚醫院站，保留未來銜接桃園龜山輕軌機制。

林口 機場捷運

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