快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

違反勞基法加班 台灣航勤、全球人壽各遭罰60萬

中央社／ 台北5日電

台北市勞動局今天公布最新違反勞基法名單，86家企業共遭裁處485萬元，其中台灣航勤及全球人壽分別因勞工加班時間逾上限、未經工會同意就使勞工加班，各遭罰60萬元。

台北市勞動局今天公布6月份違反勞動基準法名單，遭罰的86家企業中，罰鍰最高額依序為台灣航勤公司新台幣60萬元、全球人壽保險公司60萬元、唯晶科技公司15萬元、銘傳大學14萬元、陳茂盛13萬元、和融食堂13萬元。

勞動局說明，台灣航勤因使勞工加班的工時加上當天正常工時，超過每天12小時上限，違反勞基法第32條第2項；全球人壽則是在工會同意加班前就讓勞工加班，違反勞基法第32條第1項，加上2企業5年內違法次數累計達4次，皆加重裁處。

唯晶科技遭罰原因為加班時間超過法令規定且沒有依規定加給工資，及未依規定安排勞工例假或休息日；銘傳大學因工資未依法給付給勞工、加班時間超過法令規定且沒有依規定加給工資、沒有遵守一例一休等事項遭罰。

陳茂盛因未依規定置備勞工工資清冊及勞工出勤紀錄、未依規定補償職災勞工而違法；和融食堂則因未置備勞工出勤紀錄、工資未定期給付或未提供工資計算方式明細等遭罰。

勞動局統計，此次違反勞基法遭罰的主要態樣為工資未全額給付、未依法給付加班工資、未遵守一例一休、加班時間超過法令規定等，呼籲雇主務必遵守法令，並可向勞動局申請免費「勞條健檢師」服務，由專人至企業現場進行勞工管理制度健檢。

加班 工時 銘傳大學

延伸閱讀

議員批青年失業率6都最高 蔣萬安：跨局處面對

勞動部放寬！5年內遭欠薪可追溯申請工資墊償 2000名勞工受惠

于美人選舉「欠加班費」！幕僚爆連上28天班：被罵扯後腿、坐地起價

爽放颱風假！老闆LINE一句話讓他後悔沒加班 網搖頭：快辭職

相關新聞

4千人搶一輛！北市通用計程車數量減 身障者、長者出門一車難求

為保障高齡身障者行的權益，北市府2013年推通用計程車（無障礙計程車），祭出最高40萬購車補助、每趟次有50元營運獎勵金...

巴黎奧運北市獎金曝…王齊麟573萬 吳詩儀李孟遠123萬

巴黎奧運中華隊羽球男雙李洋王齊麟再奪金牌。台北市長蔣萬安今天再度宣布加碼「奧運奪金專項獎金」，台北市羽球國手王齊麟除有奧...

慶麟洋配奪牌 北市青年局祭租運動場館空間一律半價

台灣羽球好手王齊麟、李洋成功在巴黎奧運衛冕金牌，創下史無前例紀錄，各商家紛紛祭出優惠慶賀，台北市長蔣萬安更加碼300萬獎...

被譽全球最美仙境之一 大湖公園錦帶橋基疑地震破損下陷

曾在十年前被國外boredpanda網站列為入選全球最美仙境16座橋梁之一的北市大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似...

麟洋再奪金！蔣萬安宣布大放送 運動中心健身房一周免費

巴黎奧運羽球男雙李洋與王齊麟金牌戰再度奪金，台北市長蔣萬安狂賀「麟洋奪金」，祭出台北狂樂大放送，包括體育局管轄的北市12...

老屋修繕補助申請少 北市加強宣導

北市逾30年以上建物達10萬棟，比率達7成，因應高齡建物公安問題，市府祭出各項修繕補助，不過議員調閱資料發現，每年申請補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。