違反勞基法加班 台灣航勤、全球人壽各遭罰60萬

台北市勞動局今天公布最新違反勞基法名單，86家企業共遭裁處485萬元，其中台灣航勤及全球人壽分別因勞工加班時間逾上限、未經工會同意就使勞工加班，各遭罰60萬元。

台北市勞動局今天公布6月份違反勞動基準法名單，遭罰的86家企業中，罰鍰最高額依序為台灣航勤公司新台幣60萬元、全球人壽保險公司60萬元、唯晶科技公司15萬元、銘傳大學14萬元、陳茂盛13萬元、和融食堂13萬元。

勞動局說明，台灣航勤因使勞工加班的工時加上當天正常工時，超過每天12小時上限，違反勞基法第32條第2項；全球人壽則是在工會同意加班前就讓勞工加班，違反勞基法第32條第1項，加上2企業5年內違法次數累計達4次，皆加重裁處。

唯晶科技遭罰原因為加班時間超過法令規定且沒有依規定加給工資，及未依規定安排勞工例假或休息日；銘傳大學因工資未依法給付給勞工、加班時間超過法令規定且沒有依規定加給工資、沒有遵守一例一休等事項遭罰。

陳茂盛因未依規定置備勞工工資清冊及勞工出勤紀錄、未依規定補償職災勞工而違法；和融食堂則因未置備勞工出勤紀錄、工資未定期給付或未提供工資計算方式明細等遭罰。

勞動局統計，此次違反勞基法遭罰的主要態樣為工資未全額給付、未依法給付加班工資、未遵守一例一休、加班時間超過法令規定等，呼籲雇主務必遵守法令，並可向勞動局申請免費「勞條健檢師」服務，由專人至企業現場進行勞工管理制度健檢。