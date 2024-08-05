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巴黎奧運北市獎金曝…王齊麟573萬 吳詩儀李孟遠123萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中華台北「麟洋配」王齊麟、李洋以跨屆十二連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，圖為兩人贏球後激動慶祝。特派記者季相儒／巴黎攝影
中華台北「麟洋配」王齊麟、李洋以跨屆十二連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，圖為兩人贏球後激動慶祝。特派記者季相儒／巴黎攝影

巴黎奧運中華隊羽球男雙李洋王齊麟再奪金牌。台北市長蔣萬安今天再度宣布加碼「奧運奪金專項獎金」，台北市羽球國手王齊麟除有奧運金牌最高國光獎章2000萬元，北市會再加碼200萬元、還有今天宣布的連續奪金專項獎金300萬元，加上2年訓練補助金，每月領3萬500元，王齊麟將可領到573萬2千元。

依照北市府今年3月修正通過的「台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，奧運金牌台北市加碼獎金200萬元，銀牌及銅牌獎金則分別為70萬及50萬元。市長蔣萬安今天再度宣布加碼，奧運金牌連霸專案獎金300萬元。

另外，奧運前8名的台北市選手，也可依照去年11月修正通過的「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，申請2年份的訓練補助金，個人項目運動員每月可領3萬500元、團體項目運動員每月可領2萬800元。

至於這次巴黎奧運台北市的選手，男子定向飛靶射擊李孟遠、女子拳擊吳詩儀奪下下2面銅牌，除國光獎金外，將可獲得台北市加碼的50萬獎金及2年訓練補助金73萬2千元，總計可獲得加碼123萬2千元。對於運動獎金是否有扣稅問題？北市府表示，會給全額獎金，但獎金應會列入個人所得。

吳詩儀(右)在巴黎奧運女子60公斤級4強賽不敵中國大陸楊文璐，以銅牌作收。特派記者季相儒／攝影
吳詩儀(右)在巴黎奧運女子60公斤級4強賽不敵中國大陸楊文璐，以銅牌作收。特派記者季相儒／攝影
台灣好手李孟遠在巴黎奧運男子定向飛靶射進決賽，專注每一發的射擊，最後贏得銅牌，成為射擊在奧運奪牌的第一人。（路透）
台灣好手李孟遠在巴黎奧運男子定向飛靶射進決賽，專注每一發的射擊，最後贏得銅牌，成為射擊在奧運奪牌的第一人。（路透）

北市府 巴黎奧運 運動

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