巴黎奧運北市獎金曝…王齊麟573萬 吳詩儀李孟遠123萬

巴黎奧運中華隊羽球男雙李洋王齊麟再奪金牌。台北市長蔣萬安今天再度宣布加碼「奧運奪金專項獎金」，台北市羽球國手王齊麟除有奧運金牌最高國光獎章2000萬元，北市會再加碼200萬元、還有今天宣布的連續奪金專項獎金300萬元，加上2年訓練補助金，每月領3萬500元，王齊麟將可領到573萬2千元。

依照北市府今年3月修正通過的「台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，奧運金牌台北市加碼獎金200萬元，銀牌及銅牌獎金則分別為70萬及50萬元。市長蔣萬安今天再度宣布加碼，奧運金牌連霸專案獎金300萬元。

另外，奧運前8名的台北市選手，也可依照去年11月修正通過的「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，申請2年份的訓練補助金，個人項目運動員每月可領3萬500元、團體項目運動員每月可領2萬800元。