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慶麟洋配奪牌 北市青年局祭租運動場館空間一律半價

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，挑戰衛冕的中華隊組合「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，挑戰衛冕的中華隊組合「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影

台灣羽球好手王齊麟、李洋成功在巴黎奧運衛冕金牌，創下史無前例紀錄，各商家紛紛祭出優惠慶賀，台北市長蔣萬安更加碼300萬獎金給身為台北市民王齊麟，個局處也紛紛祭出優惠慶賀奪牌，青年局限時一個月大樓除了直排輪場半價、攀岩場優惠外，場館內空間租借只要半價，歡迎民眾使用。

局長殷瑋表示，青年局大樓提供多元空間供民眾租借使用，除攀岩場與直排輪場外，還有舞蹈教室、練團室、綜合教室、藝文沙龍等場地，若需舉辦大型活動與論壇，還有可容納超過300人的國際會議廳及容納超過400人的演藝廳，位10樓的花漾Hana展演空間，備有專業音響及燈光系統，可滿足MV拍攝、演唱會及成果發表會等需求。

為慶祝「麟洋配」奪牌，即日起至9月5日大樓內的直排輪每時段150元享半價75元優惠；攀岩場平日500元優惠只要400元、假日原價600元優惠價500元；大樓各式場地，包括舞蹈教室、綜合教室、演藝廳、國際會議廳、練團室、藝文沙龍及花漾Hana展演空間等，在活動期間皆享有場地使用費半價優惠，歡迎民眾來租用、體驗。

殷瑋表示，場館活化及優化是青年局成立後的首要任務之一，目前正盤點合適空間，計劃設立親子體適能場域、假日市集及紓壓空間等，鼓勵更多民眾前來體驗各項服務，讓大樓更貼近青年朋友的生活需求。

教室 青年

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