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被譽全球最美仙境之一 大湖公園錦帶橋基疑地震破損下陷

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損。記者林麗玉／攝影
大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損。記者林麗玉／攝影

曾在十年前被國外boredpanda網站列為入選全球最美仙境16座橋梁之一的北市大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損，議員陳宥丞擔心未來恐有公安疑慮，近期與里長到現場會勘，公園處允諾，將在一個月內，請公正單位及相關土木技師會勘。

台北市內湖區秀湖里長謝明毅說，台北市大湖公園的錦帶橋是公園重要的觀光景點，每到假日都有許多人來休閒拍照，不過最近有里民發現，怎麼錦帶橋的橋底下層有破損、甚至有一點下陷，正因當年錦帶橋興建是用填土，地基應該是沒有挖到岩盤下，民眾擔心結構未來可能會有問題，所以向議員陳情辦會勘。

里長謝明毅說，也正因里民非土木專業，不知道目測看到的牆底破損、下陷會不會有結構安全問題，甚至早在5、6年前，錦帶橋也曾做過補強，所以這次需要市府聘請專業的土木技師鑑定，看目前橋底的狀況會不會影響結構，若需要補強，再看後續如何處理。

北市議員陳宥丞表示，與里長、公園處上周會勘後，已經請北市府一個月內，委由公正單位及相關技師，就結構安全、下沉原因及改善方案提出鑑定報告。

北市公園處表示，轄管公園橋樑已委託新工處專業廠商每2年檢測一次，大湖錦帶橋於上次檢測時顯示安全無虞。不過本年度因地震，議員擔心錦帶橋有安全疑慮，公園處將聯繫專業廠商進行檢測，以確保錦帶橋結構安全，預計一個月內進行，待檢查完成，將依照結果進行改善。

台北市內湖區大湖公園是在民國68年時仿中國園林興建，公園內知名景點「錦帶橋」、「水榭歌臺」及「九曲橋」等，每到假日都吸引許多民眾拍照、攝影。其中跨湖拱橋「錦帶橋」因是傳統拱橋造型，橋面與水波倒影光影，恰似湖水繫上錦緞製衣帶，景緻相當迷人。

大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損。記者林麗玉／攝影
大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損。記者林麗玉／攝影
曾入選全球最美仙境16座橋梁之一的北市大湖公園「錦帶橋」，見證日治到台灣光復後建築史。圖／蔡銘桐提供
曾入選全球最美仙境16座橋梁之一的北市大湖公園「錦帶橋」，見證日治到台灣光復後建築史。圖／蔡銘桐提供
大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損。記者林麗玉／攝影
大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損。記者林麗玉／攝影
大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損。記者林麗玉／攝影
大湖公園「錦帶橋」，最近被里民發現，疑似今年多次地震後，橋底下層龜裂破損。記者林麗玉／攝影

北市府 觀光景點 議員

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