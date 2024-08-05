麟洋再奪金！蔣萬安宣布大放送 運動中心健身房一周免費

巴黎奧運羽球男雙李洋與王齊麟金牌戰再度奪金，台北市長蔣萬安狂賀「麟洋奪金」，祭出台北狂樂大放送，包括體育局管轄的北市12座運動中心推出健身房游泳池一周入場免費超級優惠，還有到動物園和「羚羊」拍照可到遊客中心換禮物，發完為止，總共1100份等。蔣萬安也在感動之餘，在臉書翻出他6月底和王齊麟搭檔打羽球的影片，自曝「原來我也被花式carry過。」

蔣萬安今天深夜在臉書說，謝謝麟洋配為中華隊奪下金牌，這是史上第一次同一男子雙打羽球組合蟬聯金牌，「你們是我們的驕傲」。

蔣萬安也宣布「麟洋奪金，台北狂樂大放送」，包括體育局8/6-8/12全市12座運動中心推出健身房及游泳池入場免費超級優惠；8/6-9/5「U-Sport計畫」的台北市民會員，入場運動中心U幣加碼送，5U變10U的為期一個月。

青年局管轄的場館，8/5-9/5直排輪每時段75元（原價150元）；場館場地使用費每時段半價；攀岩場平日體驗價400元（原價500元）、假日500元（原價600元）。

貓空纜車、兒童新樂園本周五（8/9）貓空纜車持悠遊卡搭乘一律五折；兒童新樂園入場免門票；動物園 8/5-8/12因應動物園110生日，1加1，2人同行1人免費，和動物園「羚羊」拍照，到遊客中心換禮物，發完為止，總共1100份。

至於台北捷運持悠遊卡於本周五搭乘台北捷運，不限扣款金額及次數，捷運公司與悠遊卡公司每卡捐出1元，贊助與羽球運動發展相關團體。預計將捐出超過110萬元，落實減碳更實質鼓勵台北羽球運動發展。