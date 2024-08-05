蔣萬安小內閣人事異動 衛生局長換人

台北市長蔣萬安小內閣人事異動。曾處理寶林茶室中毒案的北市衛生局長陳彥元，月中將調任台大醫院醫務秘書兼發言人，衛生局長改由台大醫學院急診醫學部主任黃建華出任。陳彥元表示，是因個人生涯規畫，蔣市長曾慰留，但「每個人都有每階段要做的事」，未來會在醫院努力、協助市府。

陳彥元說，這次人事調動沒有政治力介入，也談到他眼中的蔣萬安是一位認真市長、尊重專業。寶林茶室案期間，蔣曾約某日早上7時30分討論，討論長達1小時且非常仔細，蔣也曾多次在深夜12時多來電討論市政。

北市府表示，蔣萬安肯定陳彥元於衛生局長任內的服務與貢獻，尤其寶林茶室案，陳帶領衛生局全力以赴，從廚師手上採集關鍵生物跡證，檢出邦克列酸，相當於驗證此案與餐廳確有關聯。

至於新任衛生局長黃建華，據了解，蔣萬安看重黃豐富的行政資歷，且長期研究AI醫療相關領域，想藉助黃的專長，協助北市府、聯合醫院推動智慧醫療。

國民黨議員秦慧珠說，陳彥元醫療政策做得不錯，但公共衛生及食安部分看起來不太擅長，食安在北市是重中之重，卻接連發生寶林案等重大食安，加上蔣萬安長照500床政見跳票，可能成為陳離開市府主因。

民進黨議員陳怡君也說，陳彥元沒辦法為蔣萬安加分恐成被換掉主因，蔣最大問題是常躲在局處首長後面，導致沒有個人特色，若不改變換幾個局長都沒用。